Ein starker Schweizer Franken und ein zurückhaltendes Konsumklima setzen Nestlé seit Monaten unter Druck. Die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns verlor in diesem Jahr bereits 20 Prozent an Wert. Nun veranstalten die Schweizer einen Kapitalmarkttag. Unter dem Titel "Accelerating Nestlé" soll ein Plan präsentiert werden, um die zuletzt schwache Performance anzukurbeln.Das Unternehmen will die Investitionen in Marketing bis Ende 2025 von acht auf neun Prozent des Umsatzes erhöhen. Um weitere Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...