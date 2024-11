LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für HSBC von 730 auf 800 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Grace Dargan passte ihre Schätzungen für international involvierte britische Banken in ihrer am Dienstag vorliegenden Analyse vor allem für 2026 deutlich an. Sie hob ihre Ergebnisprognose für HSBC um 7 Prozent und für Standard Chartered um 4 Prozent an. Starke Erträge in der Vermögensverwaltung in Asien blieben die entscheidende Triebfeder./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 17:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0005405286