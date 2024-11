Die BioNTech-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg an der NASDAQ, mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 104,19 USD. Dieser Aufschwung erfolgte trotz der jüngsten politischen Entwicklungen in den USA, die zunächst Bedenken bei Anlegern auslösten. Die Ernennung eines bekannten Impfskeptikers zum potenziellen Gesundheitsminister in der Trump-Administration hatte anfänglich für Verunsicherung gesorgt und zu einem Kursrückgang geführt.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der vorübergehenden Schwankungen zeigen sich Finanzexperten weiterhin zuversichtlich. Renommierte Analysehäuser wie Evercore ISI und Goldman Sachs haben ihre Einschätzungen für BioNTech positiv angepasst. Diese optimistischen Prognosen basieren auf den soliden Quartalszahlen des Unternehmens, die einen Umsatzanstieg von 40,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufweisen. Mit einem mittleren Kursziel von 137,00 USD sehen Experten noch erhebliches Wachstumspotenzial für die Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens.

