Celltrion gibt die Übernahme von iQone Healthcare Switzerland bekannt und beschleunigt damit die direkte Vermarktung seiner Biosimilars in der europäischen Region

Die Übernahme stärkt die Präsenz von Celltrion in Europa, treibt das Wachstum voran und erweitert den Zugang zu seinen innovativen Biosimilar-Behandlungen

Celltrion (KRX:068270), ein weltweit führendes biopharmazeutisches Unternehmen, gab die Übernahme von iQone Healthcare Switzerland bekannt, einem Spezialpharmaunternehmen, das sich auf Vertrieb, Verkauf und Marketing in der Schweiz konzentriert.

Die Übernahme, die voraussichtlich im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird, stellt einen bedeutenden Meilenstein in der europäischen Expansionsstrategie von Celltrion dar. Nach Abschluss der Transaktion wird iQone Healthcare Switzerland eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Celltrion Healthcare Hungary Kft. werden. Die Transaktion wird Celltrion auch Zugang zu Einlizensierungsmöglichkeiten verschaffen und damit die Pipeline innovativer Therapien weiter stärken.

Taehun Ha, Leiter Europa und Vizepräsident von Celltrion, Inc., betonte die Bedeutung der Übernahme und erklärte: "Dieser Schritt stellt eine strategische Veränderung in unserer Wachstumsstrategie dar. Während wir erfolgreich direkte Vertriebsnetze aufgebaut haben, nutzen wir jetzt Akquisitionen, um unsere Expansion in Europa zu beschleunigen. Mit einem Vertriebsnetz, das mehr als 20 Regionen umfasst, sind wir gut positioniert, um auf dem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt für Biosimilars zu bestehen."

Er fügte hinzu: "Als voll integriertes Unternehmen verwaltet Celltrion jede Stufe der Wertschöpfungskette von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bis hin zu Verkauf, Marketing und Vertrieb. Diese Integration ermöglicht es uns, unser stabiles und wachsendes Angebot an hochwertigen Biosimilars fortzusetzen und auszubauen, auch in der Schweiz, wo wir unsere Marktpräsenz und unser Portfolio weiter festigen wollen. Sie unterstreicht auch unser Engagement für eine Führungsposition durch lokale operative Exzellenz und kontinuierliche Innovation."

Laurent Massuyeau, Gründer und Vorstandsvorsitzender von iQone Healthcare Switzerland, zeigte sich optimistisch: "Unsere erfolgreiche, zehnjährige Partnerschaft mit Celltrion hat eine sehr solide Grundlage für diese Integration geschaffen. Durch die Kombination der Portfolio-Expertise von Celltrion mit unserem etablierten Geschäftsbetrieb wird diese Übernahme das Wachstum vorantreiben und den Zugang zu wichtigen Biosimilars und innovativen Medikamenten in der Schweiz verbessern.

Getreu unseren Werten und mit der Unterstützung des Programms "iQone for You", einem hervorragenden Dienstleistungsangebot, das sich an medizinisches Fachpersonal richtet und speziell für den Schweizer Markt entwickelt wurde, werden wir unsere Kunden weiterhin flexibel und effizient bedienen und neue therapeutische Möglichkeiten schnell in die Schweiz bringen."

Über Celltrion

Celltrion ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Incheon, Südkorea, das sich auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb innovativer Therapeutika spezialisiert hat, die das Leben von Menschen weltweit verbessern. Zu den Lösungen des Unternehmens gehören erstklassige monoklonale Antikörper-Biosimilars wie Remsima Truxima und Herzuma die Patienten weltweit einen breiteren Zugang ermöglichen. Celltrion hat außerdem die Zulassung der US-amerikanischen FDA und der Europäischen Kommission für Vegzelma und Yuflyma die FDA-Zulassung für Zymfentra und die Zulassung der Europäischen Kommission für Remsima SC, Omlyclo SteQeyma erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.celltrion.com/en-us.

Über iQone Healthcare Switzerland

iQone Healthcare, ein in der Schweiz ansässiges Spezialpharmaunternehmen, hat sich der Vermarktung von Biosimilars und innovativen Therapien für seltene Krankheiten verschrieben. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, sicherzustellen, dass therapeutische Fortschritte Schweizer Patienten zeitnah zugänglich sind und ihnen die benötigte Versorgung zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung steht.

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit mehreren globalen pharmazeutischen Entwicklern und Herstellern bietet iQone Healthcare Fachkräften und Institutionen im Gesundheitswesen in der Schweiz eine ständig wachsende Auswahl an führenden Biosimilars und innovativen Produkten.

iQone Healthcare unterhält seit einem Jahrzehnt eine Partnerschaft mit Celltrion als exklusiver Vertriebspartner für die Schweiz und vermarktet erfolgreich die Produktpalette von Celltrion, darunter Remsima®, Veblocema®, Truxima®, Herzuma®, Vegzelma® und Yuflyma®.

Weitere Informationen finden Sie unter www.iqone-healthcare.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten Aussagen zu unserer zukünftigen Geschäfts- und Finanzleistung sowie zu zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen, die Celltrion Inc. und seine Tochtergesellschaften betreffen und die gemäß den einschlägigen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können.

Diese Aussagen können durch Wörter wie "bereitet vor", "hofft auf", "anstehend", "plant", "strebt an", "wird eingeführt", "bereitet vor", "sobald gewonnen", "könnte", "mit dem Ziel", "kann", "sobald identifiziert", "wird", "arbeitet darauf hin", "ist fällig", "wird verfügbar", "hat Potenzial", die Verneinung dieser Wörter oder andere Variationen davon oder eine vergleichbare Terminologie identifiziert werden.

Darüber hinaus können unsere Vertreter mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements von Celltrion Inc. und seiner Tochtergesellschaften, von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden abgegeben, um potenziellen Investoren die Möglichkeit zu geben, die Überzeugungen und Meinungen des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen, damit sie diese Überzeugungen und Meinungen als einen Faktor bei der Bewertung einer Investition heranziehen können. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in sie gesetzt werden.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Prognosen der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen.

Obwohl die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsführung von Celltrion Inc. und seinen Tochtergesellschaften für angemessen hält, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Celltrion Inc. und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241114031631/de/

