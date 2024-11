Berlin/Lübeck (ots) -Die x-cardiac GmbH, ein Vorreiter im Bereich der digitalen Gesundheit und Spin-Off des Deutschen Herzzentrums der Charité und der Charité - Universitätsmedizin Berlin und die Dräger Medical Deutschland GmbH, ein Spezialist für die Akutversorgung, verkünden ihre Zusammenarbeit, um die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Intensivmedizin voranzutreiben.Diese Partnerschaft zielt darauf ab, den Zugang zu innovativen Technologien für ärztliches und pflegerisches Personal auf den Intensivstationen zu verbessern. Durch KI-basierte Vorhersagemodelle können dabei zum Beispiel vermeidbare Komplikationen rechtzeitig entdeckt und Prognosen über den Heilungsfortschritt für die weitere Prozesssteuerung abgeleitet werden."Durch die Zusammenarbeit mit Dräger können wir gemeinsam fortschrittliche KI-basierte Lösungen anbieten, die das medizinische Fachpersonal in der Intensivpflege unterstützen", sagte Oliver Höppner, CEO und Mitgründer von x-cardiac GmbH. "Diese Partnerschaft erlaubt es uns, effektivere Werkzeuge zur Patientenüberwachung und -betreuung in die Hände von Ärzten und Pflegekräften zu legen.""Gemeinsam mit x-cardiac können wir unseren Kunden den Zugang im Bereich der medizinischen KI ermöglichen", sagte Werner Frenz, Leitung Marketing Segment Hospital. "Mit der Kooperation wollen wir praxisnahe KI-basierte Lösungen implementieren, die einen echten Mehrwert für die Patientenversorgung auf den Intensivstationen bieten. Dadurch wollen wir es ermöglichen, klinische Prozesse einfacher und vor allem sicherer zu machen."Über x-cardiac GmbHx-cardiac ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheitslösungen und ein Spin-Off des Deutschen Herzzentrums Berlin und der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Das Unternehmen verwendet KI-Technologien, um postoperative Komplikationen bei Herzpatienten vorherzusagen und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.xcardiac.com.Über DrägerDräger ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Unsere Produkte schützen, unterstützen und retten Leben. 1889 gegründet, erzielte Dräger 2023 weltweit einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. Das Lübecker Unternehmen ist in mehr als 190 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Dräger Medical Deutschland GmbH ist eine Vertriebs- und Servicegesellschaft mit flächendeckender Präsenz im deutschen Markt. Weitere Informationen finden Sie unter www.draeger.com.Pressekontakt:Oliver Höppnerx-cardiac GmbHpresse@xcardiac.comwww.xcardiac.comOriginal-Content von: x-cardiac GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161585/5912563