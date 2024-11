EQS-Media / 20.11.2024 / 09:00 CET/CEST

Pressemitteilung YFE erweitert Präsenz in der MENA-Region mit SAWA Rights Management Your Family Entertainment AG und SAWA Rights Management geben exklusive Vertriebspartnerschaft bekannt, die die Sender Fix&Foxi und RiC.today in der MENA-Region ausweitet München, 20. November 2024

Die Your Family Entertainment AG (YFE) freut sich, eine neue strategische Partnerschaft mit SAWA Rights Management bekannt zu geben, die SAWA Rights Management exklusive Rechte zur Verbreitung des beliebten Fix&Foxi-Senders sowie erstmals des familienfreundlichen RiC.today-Senders in der MENA-Region einräumt. Diese exklusive Zusammenarbeit wird die gefeierten Programme von YFE in Haushalte, Hotels und familienfreundliche Einrichtungen bringen, wobei SAWA Rights Management beide Sender an Telekommunikationsanbieter und die Hospitality-Branche in der gesamten Region vertreiben wird. Pionierarbeit in der Familienunterhaltung in der MENA-Region

Diese wegweisende Vereinbarung treibt die Wachstumsambitionen von YFE voran und macht die weltweit geschätzten Inhalte für Millionen weiterer Familien im Nahen Osten und Nordafrika zugänglich. Der Fix&Foxi-Sender, der in Englisch und Arabisch verfügbar ist, sowie RiC.today in Englisch und Deutsch, sollen Zuschauer aller Altersgruppen begeistern und spiegeln das Engagement von YFE wider, hochwertige Familienunterhaltung zu liefern, die sowohl unterhaltsam als auch lehrreich ist. Fix&Foxi: Ein zeitloser Favorit

Seit Generationen begeistert Fix&Foxi junge Zuschauer und Familien mit seiner einzigartigen Mischung aus animierten Abenteuern und familienorientierten Inhalten. Fix&Foxi, bekannt dafür, Spaß mit Lernen zu kombinieren, erreicht weltweit über 130 Netzwerke und genießt eine loyale internationale Fangemeinde. Dank seiner universellen Attraktivität und seines Bildungswerts passt es perfekt zu den Anforderungen der Telekommunikations- und Hospitality-Branche in der MENA-Region. RiC.today: Lernen mit Spaß - Eine neue Ergänzung für die MENA-Region

Mit seinem Debüt in der MENA-Region bringt RiC.today, ein Sprachlernsender, vielfältige und ansprechende Programme für ein breites Publikum. Mit einer einzigartigen Mischung aus Unterhaltung, Lifestyle und Bildungsinhalten hat RiC.today sich als Favorit für Familien etabliert, die auf der Suche nach vertrauenswürdigen Programmen sind. Der Sender wird in Englisch und Deutsch verfügbar sein und Telekommunikationsanbietern sowie Anbietern im Hospitality-Bereich ermöglichen, Premium-Familieninhalte anzubieten, die bei diversen Zielgruppen Anklang finden. Eine visionäre Zusammenarbeit

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SAWA Rights, einem angesehenen Partner für die Inhaltsverbreitung im Nahen Osten und weltweit", sagte Armin Schnell, Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG. "SAWAs Expertise und Engagement für Qualität machen sie zum idealen Vertreter, um Fix&Foxi und RiC.today einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Gemeinsam öffnen wir Türen zu vertrauenswürdiger, familienfreundlicher Unterhaltung, die Familien und Kinder genießen und von der sie lernen können." YFE's strategischer Fokus: Investition in digitale Transformation

Diese Partnerschaft ist ein Teil der umfassenderen Strategie von YFE, eine führende Rolle in der digitalen Transformation zu übernehmen und KI-gesteuerte Innovationen in der Unterhaltungsindustrie zu nutzen. Zur Förderung dieses Wachstums plant YFE eine Kapitalerhöhung, um den Einsatz fortschrittlicher digitaler Plattformen und KI-unterstützter Tools zu beschleunigen. Diese Investition wird sicherstellen, dass YFE an der Spitze der Schaffung, Kuratierung und Verbreitung hochwertiger Familienunterhaltung weltweit bleibt und ihr Engagement bekräftigt, überall bereichernde Erlebnisse für Familien zu liefern. Ali Ajouz, CEO von SAWA Rights Management, ergänzte: "Wir freuen uns, mit YFE Network zusammenzuarbeiten, um die Sender Fix&Foxi und RiC.today in die MENA-Region zu bringen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für unsere Kunden, indem wir unser Senderportfolio kontinuierlich erweitern. Mit über 300 einzigartigen TV-Sendern aus der ganzen Welt setzen wir neue Maßstäbe für Familien- und Kinderunterhaltung in der Region, was unserer Mission entspricht, unser Portfolio ständig mit Premium-Inhalten zu erweitern, die Zuschauer jeden Alters ansprechen."





Über Your Family Entertainment AG (YFE):

Die in München ansässige deutsche Firma Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Abkürzung: RTV) (YFE) ist ein führender Produzent und Distributor hochwertiger Kinder- und Familienprogramme. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken Europas. Jedes einzelne Inhaltselement wird sorgfältig kuratiert, um lehrreich, unterhaltsam und gewaltfrei zu sein. Zusätzlich bietet YFE den weltweit anerkannten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", den frei empfangbaren Sender "RiC TV" sowie zahlreiche mobile und digitale Kanäle an. Im Dezember 2021 feierte YFE eine strategische Allianz mit der Kartoon Studios (NYSE: TOON) als bedeutendem Aktionär, um gemeinsam den Weg zu einer globalen "Content with a Purpose"-Strategie zu ebnen.

Über Fix&Foxi TV:

Fix&Foxi TV ist der preisgekrönte Sender aus Europa für Kinder und die ganze Familie - moderiert von den charmanten und berühmten Fuchs-Zwillingen. Fix&Foxi TV bietet eine optimale Mischung aus pädagogisch wertvoller Unterhaltung und Bildungsinhalten sowie monatliche Highlights und Erstausstrahlungen mit seinem 24-Stunden-Programm. Alle Programme auf Fix&Foxi TV sind hochwertig, gewaltfrei und daher garantiert "kinder- und markensicher".

Über RiC.today:

RiC.today ist der Sprachlernsender der Your Family Entertainment AG, der speziell darauf ausgelegt ist, Kindern und Jugendlichen auf unterhaltsame Weise Englisch beizubringen. Mit einer Mischung aus Bildungsprogrammen und unterhaltsamen Inhalten unterstützt RiC.today spielerisch den Spracherwerb und richtet sich an Familien, die ihre Kinder frühzeitig an die englische Sprache heranführen möchten.

Über SAWA Rights Management ("SAWA Entertainment"):

Mit Sitz in Dubai, VAE, ist SAWA Rights Management Teil der SAWA ENTERTAINMENT-Gruppe, einem führenden Content-Distributionsunternehmen, das mehr als 300 TV-Sender und tausende Stunden Video-on-Demand-Inhalte anbietet. SAWA ist auf die Bereitstellung von Inhalten in verschiedenen Genres spezialisiert, darunter Nachrichten, Unterhaltung, Bildung und Sport, für Rundfunkanstalten, Pay-TV-Plattformen, IPTV-/OTT-Netzwerke, Telekommunikationsanbieter und die Hospitality-Branche in der MENA-Region, Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika.







Medienkontakt Your Family Entertainment AG:

Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv



www.yfe.tv

Medienkontakt SAWA Rights Management:

Shaymaa Awad

E-Mail: shaymaa@srmtv.com

Tel.: +971508477366



www.srmtv.com

www.sawaentertainment.com



