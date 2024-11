Unterföhring (ots) -- Das komplette Rennwochenende ab Donnerstagabend live, die Vorberichte am Sonntag ab 6:00 Uhr live auf Sky Sport F1- Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sascha Roos und Sky Experte Ralf Schumacher kommentieren, Sky Experte Timo Glock und Moderator Peter Hardenacke berichten von der Strecke- Für ein besonderes Rennerlebnis: das komplette Rennwochenende ab Freitag in UHD/HDR (https://www.sky.de/uhd-187698) sowie zahlreiche zusätzliche Perspektiven wie On-Board-Kameras, "Pitlane Channel", "Data Channel" und "Driver Tracker"- Fans können den gesamten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)Unterföhring, 20. November 2024 - Juan-Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton: an diesem Wochenende könnte sich Max Verstappen in die Liste der Fahrer einreihen, die mindestens vier Mal in Serie Weltmeister wurden. In Las Vegas hat Niederländer den ersten Titel-Matchball. Die Ausgangslage ist klar: holt Verfolger Lando Norris am Sonntag nicht mindestens drei Punkte mehr als der Weltmeister, ist diesem der erneute Titel zwei Rennen vor Saisonende rechnerisch nicht mehr zu nehmen.Unverändert eng bleibt es im Rennen um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Nur 49 Punkte trennen das derzeit führende McLaren-Team vom drittplatzierten Titelverteidiger Red Bull Racing. Als Zweitplatzierte hat auch die Scuderia Ferrari noch alle Chancen auf den ersten Titel seit 2008.Ob Max Verstappen in Las Vegas seinen vierten WM-Titel feiert und wie es im Kampf um die Teamwertung weitergeht, erfahren die Fans am Wochenende live bei Sky Sport.Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Ab Freitag können Motorsportfreunde dann ab dem 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz am Sonntag alles live auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke berichtet gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock von der Strecke. Sky Experte Ralf Schumacher und Sascha Roos kommentieren das Rennwochenende in Las Vegas.Zusätzlich wird das komplette Rennwochenende von Freitag bis Sonntag auf Sky Sport UHD auch live in UHD/HDR angeboten.Die Formel 1 mit Sky Stream live erlebenSämtliche Übertragungen der Formel 1 bei Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream)).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der Grand Prix von Las Vegas auf Sky Sport F1:Donnerstag:16:30 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News19:15 Uhr: Pressekonferenz FahrerFreitag:3:15 Uhr: 1. Freies Training, auch auf Sky Sport UHD5:30 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs, auch auf Sky Sport UHD6:45 Uhr: 2. Freies Training, auch auf Sky Sport UHDSamstag:3:15 Uhr: 3. Freies Training, auch auf Sky Sport UHD6:30 Uhr: Qualifying, auch auf Sky Sport UHD8:30 Uhr: Pressekonferenz Qualifying, auch auf Sky Sport UHDSonntag:6:00 Uhr: Vorberichte, auch auf Sky Sport UHD6:55 Uhr: Rennen, auch auf Sky Sport UHD8:45 Uhr: Analysen & Interviews, auch auf Sky Sport UHD9:30 Uhr: Pressekonferenz, auch auf Sky Sport UHD10:00 Uhr: Ted's Notebook: GP Las Vegas, auch auf Sky Sport UHDÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5912628