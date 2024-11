Die Daimler Truck Aktie verzeichnete am Handelstag Schwankungen, wobei sie zunächst mit Gewinnen startete, später jedoch ins Minus rutschte. Der Kurs bewegte sich zwischen 35,47 EUR und 36,46 EUR, was die Volatilität des Papiers unterstreicht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 47,64 EUR zeigt sich ein deutlicher Abstand, während das aktuelle Kursniveau etwa 18% über dem 52-Wochen-Tief liegt.

Zukunftsweisende Elektrifizierung im Fokus

Ein bedeutender Faktor für die Kursentwicklung könnte die angekündigte Elektrifizierung des Überlandbusses sein. Daimler Truck plant die Einführung des "eIntouro", eines vollelektrischen Busses mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 500 km. Die ersten Auslieferungen sind für 2026 vorgesehen, was das Unternehmen in eine vielversprechende Position im Bereich der nachhaltigen Mobilität bringt. Analysten sehen für die Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 52,75 EUR, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

