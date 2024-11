DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien auf Erholungskurs - Nvidia-Zahlen nächster Trigger

DOW JONES--Mit steigenden Kursen präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch im Eröffnungsgeschäft. Stützend wirken positive Vorgaben der Wall Street, wo die Entwicklung im Ukraine-Krieg am Vortag nur anfangs etwas belastet hatte. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 19.178 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 4.780 Punkte zu. Der Euro gibt leicht nach, das Pfund zieht nach höher als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen aus Großbritannien etwas an. Anleihen notieren knapp behauptet, die Ölpreise steigen leicht.

Am Markt herrscht Erleichterung, dass die charttechnische Unterstützungszone beim DAX zwischen 19.000 und 18.800 am Dienstag erneut gehalten hat, auch dank der günstigen Entwicklung an der Wall Street. Zeitweise hatte die Entwicklung im Ukraine-Krieg den DAX als Belastungsfaktor wieder eingeholt und am Dienstag direkt an die 18.800er Marke gedrückt.

Positiv bewertet wird im Handel, dass Howard Lutnick das US-Handelsministerium übernehmen soll. Lutnick kommt von Cantor Fitzgerald, gilt damit als Mann der Wall Street und kompetent in Wirtschaftsfragen.

Im Blick haben die Akteure nun die Zahlen des KI-Flaggschiffs Nvidia, die aber erst nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden. "Enttäuscht der Highflyer dann ausnahmsweise mal die Börse, könnten auch im DAX alle Dämme brechen", warnt Markanalyst Klaus Oldenburger von CMC Markets. Nvidia stiegen am Dienstag um knapp 5 Prozent und schlossen nur knapp unter Allzeithoch. Beim Brokerhaus Pepperstone heißt es, der Umsatz dürfte im dritten Quartal mit 33,08 Milliarden Dollar die Planung von Nvidia um 2 Prozent übertroffen haben.

Von den günstigen Vorlagen der US-Technologiewerte im Allgemeinen und von Nvidia im Besonderen profitieren Technologieaktien. Der Stoxx-Subindex gewinnt 0,8 Prozent und führt damit die Erholung mit an.

Airbus und Heidelberg Materials vorne

Im DAX steigen Airbus um 1,5 Prozent. Der Flugzeugbauer bleibt optimistisch, die Ziele für die Auslieferungen zu erreichen. Heidelberg Materials gewinnen 1,7 Prozent auf 120,30 Euro. JP Morgan hat das Kursziel auf 150 von 149 Euro angehoben und rät weiter zum Übergewichten. Auch die Deutsche Bank hat das Ziel erhöht, und zwar auf 137 Euro. Die Analysten der UBS bleiben allerdings bei ihrer Neutral-Empfehlung.

Brenntag steigen um 0,6 Prozent, nachdem der US-Vermögensverwalter Artisan Partners hat seine Beteiligung auf 10,06 Prozent verdoppelt hat. Der US-Investor ist damit der zweitgrößte Brenntag-Aktionär nach der Kühne Holding des Logistikunternehmers Klaus-Michael Kühne, die mit 15 Prozent an dem DAX-Konzern beteiligt ist.

Auf der Verliererseite geben Rheinmetall nach der Rekordjagd nun 0,7 Prozent nach. Im TecDAX fallen SMA Solar um weitere 1,0 Prozent.

Symrise notieren unverändert. Der Aromenhersteller will die schwedische Probi nun komplett übernehmen und bietet eine Prämie von 42 Prozent. Aktuell hält er 70 Prozent an dem skandinavischen Hersteller von Probiotika. Probi schießen um gut 42 Prozent nach oben.

Mit dem Kapitalmarkttag stehen auch STMicroelectronics im Blick, der Kurs steigt um 0,5 Prozent. Der europäische Chiphersteller wächst zwar langsamer als bislang erwartet und geht nun davon aus, sein Umsatzziel von 20 Milliarden Dollar erst zum Ende des Jahrzehnts zu erreichen statt bereits zwischen 2025 und 2027. Andererseits sollen die Margen wieder deutlich steigen. Der Kurs hat sich in diesem Jahr mit mehreren Gewinnwarnungen bereits halbiert.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.780,09 +0,6% 28,86 +5,7% Stoxx-50 4.272,03 +0,6% 23,78 +4,4% DAX 19.177,53 +0,6% 117,22 +14,5% MDAX 26.296,79 +0,8% 198,00 -3,1% TecDAX 3.332,92 +0,6% 19,16 -0,1% SDAX 13.337,41 +0,5% 65,79 -4,5% FTSE 8.118,04 +0,2% 19,02 +4,7% CAC 7.265,76 +0,5% 36,12 -3,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,36 +0,02 -0,21 US-Zehnjahresrendite 4,41 +0,02 +0,53 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:02 Di, 17:44 % YTD EUR/USD 1,0570 -0,2% 1,0589 1,0578 -4,3% EUR/JPY 164,51 +0,4% 164,54 163,31 +5,7% EUR/CHF 0,9346 -0,1% 0,9361 0,9338 +0,7% EUR/GBP 0,8333 -0,3% 0,8333 0,8351 -3,9% USD/JPY 155,64 +0,7% 155,37 154,38 +10,5% GBP/USD 1,2685 +0,0% 1,2707 1,2667 -0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2441 +0,1% 7,2422 7,2397 +1,7% Bitcoin BTC/USD 93.066,90 +1,2% 92.462,30 92.421,80 +113,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,72 69,39 +0,5% +0,33 -1,4% Brent/ICE 73,58 73,31 +0,4% +0,27 -1,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,465 45,97 -1,1% -0,50 +21,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.622,38 2.632,14 -0,4% -9,77 +27,2% Silber (Spot) 30,95 31,22 -0,9% -0,27 +30,2% Platin (Spot) 966,07 973,50 -0,8% -7,43 -2,6% Kupfer-Future 4,16 4,14 +0,5% +0,02 +5,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

