Die Thyssenkrupp-Aktie erlebte am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung und stieg um beeindruckende 11,65 Prozent. Trotz eines Nettoverlusts von 1,5 Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2023/24 reagierten Investoren positiv auf die Finanzergebnisse des Industriekonzerns. Der unerwartete Anstieg des freien Cashflows vor Fusionen und Übernahmen, hauptsächlich aufgrund vorzeitiger Kundenzahlungen im Bereich Marine Systems, trug maßgeblich zur optimistischen Marktstimmung bei. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei 3,796 Euro, nachdem sie im Tagesverlauf sogar ein Hoch von 3,855 Euro erreicht hatte.

Ausblick für das kommende Geschäftsjahr

Für das Geschäftsjahr 2024/25 zeigt sich Thyssenkrupp zuversichtlich und strebt eine Rückkehr in die Gewinnzone an. Der Konzern prognostiziert einen Gruppengewinn zwischen 100 und 500 Millionen Euro bei einem Umsatz, der voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres oder leicht darüber liegen wird. Mit einem anvisierten bereinigten EBIT zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde Euro deutet die Prognose auf eine vorsichtige Erholung hin, trotz anhaltender Herausforderungen in Schlüsselbranchen.

