Welchau-1: Hoher Wasseranteil bremst Erwartungen von ADX Energy

ADX Energy hat neue Details zur Produktionstestphase der Welchau-1-Bohrung veröffentlicht. Mit einem stabilen Flüssigkeitsfluss von 240 bis 290 Barrel pro Tag wurden erste Ergebnisse erzielt, doch die Zusammensetzung der geförderten Flüssigkeiten weicht deutlich von den Erwartungen ab. Ein hoher Anteil an Formationswasser sowie nur geringe Mengen an Öl werfen Fragen auf, die durch weitere Analysen geklärt werden sollen. Das Unternehmen habe zudem angekündigt, die potenziell aussichtsreiche Reifling-Formation in kommenden Tests zu untersuchen, um das wirtschaftliche Potenzial der Bohrung umfassend zu bewerten.

Die Welchau-1-Bohrung: Einblick und Zielsetzung

Während der Bohrung von Welchau-1 wurden in einem 450 Meter langen Abschnitt des Gesteins deutliche Hinweise auf Öl und Gas entdeckt. Diese Funde zeigen, dass in diesem Bereich möglicherweise förderbare Ressourcen vorhanden sind. Um genau zu prüfen, ob die Förderung wirtschaftlich sinnvoll sein könnte, führt ADX Energy derzeit umfangreiche Tests durch. Ziel ist es, die Menge und Qualität von Öl und Gas genauer zu bestimmen. ADX Energy besitzt 75 % der Anteile an dem Projekt und trägt damit die Hauptverantwortung. Die restlichen 25 % werden von MCF Energy Ltd. finanziert, wodurch ADX weniger eigenes Kapital einsetzen muss und das finanzielle Risiko geringer ist.

Erste Ergebnisse der Tests in der Steinalm Formation

Die Gesteinsschichten wurden an bestimmten Stellen geöffnet, damit Öl, Gas und andere Flüssigkeiten besser ins Bohrloch fließen können:



• 1452,5 bis 1663,5 Meter Tiefe

• 1474,5 bis 1480 Meter Tiefe



Diese Abschnitte wurden mittels Druckabsenkung geöffnet und anschließend durchgespült. Dabei zeigte sich ein stabiler Flüssigkeitsfluss von 240 bis 290 Barrel pro Tag, der jedoch überwiegend aus Wasser und Bohrschlamm bestand. Öl- und Gasanteile wurden nur in geringer Menge nachgewiesen. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den während der Bohrung verzeichneten Kohlenwasserstoffanzeigen und erfordern umfassendere Analysen.