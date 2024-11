HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 600 auf 700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs attestierte dem Rüstungs- und Autozulieferkonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen "sehr ermutigenden Ergebnisausblick auf das Jahr 2027". Die neuen Finanzziele überträfen seine bisherigen mittelfristigen Prognosen, wirkten aber realistisch. Rheinmetall sei für den Rüstungsboom gut aufgestellt./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007030009