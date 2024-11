In den USA ist Taco Bell längst eine feste Größe im Fast-Food-Segment, welche sich in Sachen Umsatz vor Branchengrößen wie KFC nicht verstecken muss. Hierzulande gibt es allerdings abseits von einigen wenigen US-Kasernen noch keine Standorte. Das sollte sich eigentlich in diesem Jahr ändern, doch der Start wurde nun verschoben, wie Medienberichten zu entnehmen ist.Wie auch Pizza Hut und KFC zählt Taco Bell zum US-Konzern Yum! Brands (US9884981013), der seine internationalen Standorte bevorzugt an Franchise-Partner auslagert. Um den ...

