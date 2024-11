Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nvidia | Vertiv | Airbus - Jefferies geht auf Palantir los - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - wie oft kann der DAX noch die 19.000 verteidigen Tops & Flops - Heidelberg Materials erntet viel Lob Vertiv - Kapitalmarkttag zieht Aktie auf Allzeithoch Qualcomm - jetzt fährt der Konzern Apple und Intel in die Parade Walmart - einfach nur gut Palantir - Jeffries sieht Kursziel über 50 Prozent niedriger Delta Airlines - Burger für die erste Klasse Shake Shack - es ist der Cheeseburger Termine - heute zählt nur Nvidia VW - Betriebsrat und Gewerkschaft arbeiten an Gegenvorschlag Airbus - Chef sieht Ziele nicht in Gefahr Musterdepot - Neuzugang aus dem SDAX Zuschauerfragen