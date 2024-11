HMS Bergbau zeigt Interesse an Surefires Vanadium-Projekt

Anzeige / Werbung Surefire Resources hat eine Interessensbekundung (Expression of Interest, EOI) der deutschen HMS Bergbau AG für den langfristigen Bezug von Vanadium- und Titanprodukten aus dem Vorzeigeprojekt Victory Bore bekannt gegeben. Das Unternehmen hebt hervor, dass dieser Schritt die Positionierung im Markt für kritische Rohstoffe stärken könnte, der eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spiele. Surefire Resources hat eine Interessensbekundung (Expression of Interest, EOI) der deutschen HMS Bergbau AG für den langfristigen Bezug von Vanadium- und Titanprodukten aus dem Vorzeigeprojekt Victory Bore bekannt gegeben. Das Unternehmen hebt hervor, dass dieser Schritt die Positionierung im Markt für kritische Rohstoffe stärken könnte, der eine Schlüsselrolle bei der Energiewende spiele. Europäische Nachfrage nach kritischen Rohstoffen HMS Bergbau AG, ein erfahrener Akteur im globalen Rohstoffhandel, habe eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt. Das Unternehmen, das starke Beziehungen zu Finanzinstitutionen wie der KfW Ipex-Bank unterhalte, sehe in der Partnerschaft eine Chance, die Abhängigkeit Europas von Rohstoffproduzenten wie China zu verringern. Die Diversifikation der Lieferkette für kritische Rohstoffe sei dabei ein zentraler Bestandteil der Strategie. Das Victory Bore-Projekt als strategische Ressource Surefire Resources beschreibt das Victory Bore-Projekt als eines der größten Vanadiumvorkommen weltweit. Die Lagerstätte im Westen Australiens weise geschätzte 464 Millionen Tonnen Erz auf, mit einem Gehalt von 0,3 % Vanadiumpentoxid (V2O5) und 5,12 % Titanoxid (TiO2). Das Unternehmen betont, dass eine kürzlich abgeschlossene Machbarkeitsstudie eine Laufzeit von 24 Jahren, eine Kapitalrendite von 42 % und einen Nettogegenwartswert von 1,7 Milliarden AUD ergeben habe. Verarbeitung in Saudi-Arabien als Kostenvorteil Surefire plane, das Erz aus Victory Bore in Saudi-Arabien weiterzuverarbeiten. Das Unternehmen verweist auf die günstigen Bedingungen vor Ort, darunter niedrige Energiekosten und strategische Nähe zu globalen Märkten. Die Produktion von Vanadiumelektrolyt und Titan-Schlacke werde als wichtiger Schritt gesehen, um hochwertige Produkte für den internationalen Markt bereitzustellen. Eine enge Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen wie Ajlan & Bros Mining und Metals sei dafür geplant. Ausblick Die Zusammenarbeit mit der HMS Bergbau AG werde von Surefire als potenzieller Wendepunkt bewertet, um eine zentrale Rolle im Markt für kritische Rohstoffe einzunehmen. Das Management des Unternehmens sehe insbesondere in der steigenden Nachfrage nach Vanadium, das in Batterien und Stahllegierungen verwendet werde, enormes Wachstumspotenzial. Mit der Unterstützung starker Partner in Deutschland und Saudi-Arabien könne sich Surefire als globaler Anbieter von technologisch und wirtschaftlich relevanten Rohstoffen positionieren. Enthaltene Werte: DE0006061104,AU000000SRN2

