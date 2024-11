NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Janardan Menon beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit neuen Umsatz- und Margenzielen des Halbleiterherstellers. Es dürfte schwierig sein, im Jahr 2027 einen Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Bei einer gesunden konjunkturellen Erholung könne dieses Ziel aber 2028 erreicht werden./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 02:15 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 02:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000226223