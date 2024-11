Unterföhring (ots) -- Regie-Legende John Woo ("Hard Boiled", "Face/Off: Im Körper des Feindes") hat seinen Action-Kultfilm mit Starbesetzung neu verfilmt- Mit Nathalie Emmanuel ("Game of Thrones"), Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde") und Sam Worthington ("Avatar: Aufbruch nach Pandora")- Erstmals in Deutschland: "The Killer" (https://www.sky.de/film/the-killer) ab 6. Dezember nur bei Sky und dem Streamingdienst WOWUnterföhring, 20. November 2024 - Der legendäre Action-Regisseur John Woo, der visionäre Filmemacher von "Face/Off: Im Körper des Feindes", "Mission: Impossible II" und "Hard Boiled" kehrt mit einer radikalen Neuinterpretation seines Hongkong-Klassikers "The Killer" von 1989 zurück. In den Hauptrollen glänzen Stars wie Nathalie Emmanuel ("Game of Thrones"), Omar Sy ("Ziemlich beste Freunde") und Sam Worthington ("Avatar: Aufbruch nach Pandora"). Der brandneue Action-Hit "The Killer" (https://www.sky.de/film/the-killer) startet als exklusive Deutschlandpremiere am 6. Dezember auf Sky und dem Streamingdienst WOW.Über "The Killer":Nathalie Emmanuel spielt Zee, eine mysteriöse und berüchtigte Killerin, die in der Pariser Unterwelt als Königin der Toten bekannt und gefürchtet ist. Bei einem neuen Auftrag ihres zwielichtigen Mentors und Auftraggebers (Sam Worthington) soll sie eine blinde Frau (Diana Silvers) in einem Pariser Nachtclub töten. Aber Zee weigert sich und bringt sich so selbst ins Zentrum einer finsteren kriminellen Verschwörung und auf Kollisionskurs mit ihrer eigenen Vergangenheit. Außerdem kommt ihr ein smarter Cop (Omar Sy) auf die Spur.Basierend auf dem 1989 gedrehten und von John Woo inszenierten Kinofilm ist "The Killer" von John Woo nach einem Drehbuch des Academy Award®-Gewinners Brian Helgeland ("L.A. Confidential", "Mystic River") und dem Autorenteam Josh Campell & Matt Stuecken ("10 Cloverfield Lane", "Saint Seiya: Die Krieger des Zodiac") inszeniert und wird von Oscar®-Gewinner Charles Roven ("Oppenheimer", "American Hustle"), Alex Gartner ("Uncharted," "Warcraft"), John Woo und Lori Tilkin deFelice ("Silent Night") produziert. Die Executive Producer des Films sind Terence Chang, Mark Gordon, Matt Jackson und Robin Mulcahy Fisichella. Associate Producerin ist Angeles Woo.Ausstrahlung:"The Killer" startet am 6. Dezember um 20.15 Uhr auf Sky Cinema Premieren und ist bei Sky und WOW abrufbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.Pressekontakt:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.de/Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5913096