Unterföhring (ots) -- Formel 1 in Österreich, MotoGP in den Niederlanden, dazu das 24h Rennen in Spa und die WRC in Griechenland- Darüber hinaus: Formel 2, Formel 3 und der Porsche Supercup sowie die Moto2, 3 und E am Wochenende live- "Backstage Boxengasse - Der Formel 1 Podcast (https://sport.sky.de/formel-1/artikel/backstage-boxengasse-der-formel-1-podcast-von-sky/12235647/35311)" mit Ralf und David Schumacher- Ralf Schumacher: "Wundertüte Mercedes"- Das Sky Sport F1 Team am Wochenende in Österreich im Einsatz: Sky Experte Timo Glock, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Co-Moderatorin Sandra Baumgartner- Sky Experte Ralf Schumacher wird 50 - Sonderprogramm am Montag auf Sky Sport F1- Den kompletten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 25. Juni 2025 - In der Steiermark ist alles bereit für einen packenden Dreikampf zwischen McLaren, Mercedes und Gastgeber Red Bull. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke in Spielberg bietet mit ihren langen Geraden beste Voraussetzungen für Überholmanöver. Angesichts der angekündigten Hitze rücken beim Großen Preis von Österreich jedoch auch Reifentemperatur und Motorkühlung verstärkt in den Fokus - das Temperaturmanagement der Teams könnte entscheidend sein."'McLaren und Mercedes sind zwar schnell und stark", ordnet Sky Experte Ralf Schumacher die Ausgangslage vor dem Rennen ein. Mercedes bleibe jedoch weiterhin eine "Wundertüte", während Red Bull mit Max Verstappen auf bewährte Effizienz setzen könne - so Schumacher im Sky Podcast Backstage Boxengasse (https://sport.sky.de/formel-1/artikel/backstage-boxengasse-der-formel-1-podcast-von-sky/12235647/35311), bei dem auch Sohn David Schumacher zu Gast war.Der 23-Jährige tritt nach seinem überraschenden Klassensieg und Platz vier im Gesamtrang beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring nun auch in Spa an. Sky Sport überträgt das Rennen samt Qualifikation von Donnerstag bis Sonntag live.Neben der Formel 1 und dem 24-Stunden-Rennen überträgt Sky Sport darüber hinaus die MotoGP aus den Niederlanden sowie die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) aus Griechenland. So dürfen sich Sky Zuschauer auf rund 80 Stunden Live-Motorsport freuen.Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" in Spielberg live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions der Formel 1 aus Österreich live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein. Sky Q und Sky Stream Kunden können alle Sessions zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.Sky Experte Ralf Schumacher feiert runden GeburtstagAnlässlich seines 50. Geburtstags wird es am kommenden Montag auf Sky Sport F1 ein Sonderprogramm zu Ehren des Sky Experten geben. Unter anderem werden seine sechs Formel-1-Siege nochmals in voller Länge sowie die Episode "Hardenacke trifft... Ralf Schumacher" ausgestrahlt.Sky Extra präsentiert: Die Sky Fan Lounge auf dem Red Bull RingNeben der Übertragung des F1 GP von Österreich wird Sky Deutschland auch für seine Kunden vor Ort in Spielberg präsent sein. In der Sky Fan Lounge können diese sich bei einem kühlen Getränk und weiteren Aktivitäten wie Gewinnspielen und Meet & Greets mit bekannten Gesichtern aus der Live-Übertragung von Sky Sport sowie mit aktiven deutschen Motorsportfahrern auf das Rennen einstimmen. Die Sky Fan Lounge ist Teil des Treueprogramms Sky Extra (https://www.sky.de/extra).Die Formel 1® mit Sky Stream und Sky Q: Das Rennen in Österreich in UHD - Alles an einem OrtDas Rennen in Österreich gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Sky Zuschauer können sich on Demand immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem "Data Channel" und dem "Driver Tracker" sowie der smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können sie ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können sie Highlight-Videos aller Sessions und hochwertige Dokus rund um die F1 jederzeit abrufen.Die Formel 1 mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen der Formel 1 bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Sendeplan der Formel 1 für den Großen Preis von Österreich - auf Sky Sport F1:Donnerstag, 26.6.:16:30 - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News19:15 - 20:15 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz FahrerFreitag, 27.6.:9:55 - 10:50 Uhr: Formel 3 - Training11:05 - 12:00 Uhr: Formel 2 - Training13:15 - 15:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training15:00 - 15:40 Uhr: Formel 3 - Qualifying15:55 - 16:35 Uhr: Formel 2 - Qualifying16:45 - 18:30 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training18:30 - 19:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz TeamchefsSamstag, 28.6.:9:55 - 11:00 Uhr: Formel 3 - 1. Rennen12:15 - 14:05 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training14:05 - 15:15 Uhr: Formel 2 - 1. Rennen15:30 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying17:30 - 18:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz QualifyingSonntag, 29.6.:8:20 - 9:30 Uhr: Formel 3 - 2. Rennen9:50 - 11:15 Uhr: Formel 2 - 2. Rennen11:40 - 12:30 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup - Rennen13:30 - 14:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte14:55 - 16:45 Uhr: Formel 1 - Rennen16:45 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews17:30 - 18:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Rennen18:00 - 18:30 Uhr: Formel 1 - Ted's Notebook: GP ÖsterreichSendeplan der MotoGP für den Großen Preis der Niederlande live bei Sky Sport:Freitag, 27.06.:8:25 - 8:55 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport Mix8:55 -9:40 Uhr: Moto3: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix9:40 - 10:35 Uhr: Moto2: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix10:35 - 11:45 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix13:10 - 13:55 Uhr: Moto3: Training auf Sky Sport Mix13:55 - 14:50 Uhr: Moto2: Training auf Sky Sport Mix14:50 - 16:15 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport Mix16:55 - 17:40 Uhr: MotoE: Qualifying auf Sky Sport MixSamstag, 28.06.:8:35 - 9:15 Uhr: Moto3: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix9:15 -10:00 Uhr: Moto2: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix10:00 - 10:45 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix10:45 - 12:00 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix + in Q2 die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky Q12:10 - 12:45 Uhr: MotoE: 1. Rennen auf Sky Sport Mix12:45 - 13:40 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix13:40 - 14:30 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix14:30 - 16:05 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky Q16:05 - 16:50 Uhr: MotoE: 2. Rennen auf Sky Sport MixSonntag, 29.06.:9:35 - 10:35 Uhr: MotoGP: "Warum Up - GP Niederlande" auf Sky Sport Mix10:35 - 12:00 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix12:00 - 13:15 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix13:15 - 15:30 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky QSendeplan für das 24h-Rennen in Spa:Donnerstag, 26.06.:21:10 - 22:45 Uhr: 24h-Rennen Spa Qualifying auf Sky Sport F1Freitag, 27.06.:19:30 - 20:15 Uhr: 24 h-Rennen Spa Superpole auf Sky Sport F1Samstag, 28.06.:15:30 - 6:00 Uhr (Nacht auf Sonntag): 24h-Rennen Spa 2025 auf Sky Sport 1Sonntag, 29.06:6:00 - 17:30 Uhr: 24h-Rennen Spa 2025 auf Sky Sport 1Sendeplan für die World Rally Championship in Griechenland:Donnerstag, 26.06.:17:00 - 18:00 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport MixSamstag, 28.06.:9:00 - 10:00 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport Top Event16:00 - 17:00 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport 2Sonntag, 29.06.:8:00 - 9:00 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport Mix13:00 - 14:30 Uhr: WRC: EKO Rally Acropolis Griechenland auf Sky Sport 2Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1 (https://www.sky.de/sport/formel1)Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6062493