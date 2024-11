NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270 Franken auf "Hold" belassen. Die Schweizer fühlten sich sehr wohl mit ihren Jahreszielen, schrieb Analyst Peter Welford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung einer Investorenrunde mit dem Finanzchef. Zudem sei das Pharma-Portfolio gut aufgestellt für Wachstum bis ins Jahr 2028, auch ohne Erfolge aus der Pipeline./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 06:54 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 06:54 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048