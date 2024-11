Tagesausblick für 21.11.: DAX hält sich über 19.000. ThyssenKrupp fester

Der DAX® gab im Tagesverlauf erneut in paar Punkte ab. Den Märkten fehlen aktuell entscheidende Impulse. Heute Abend wird Nvidia Zahlen vorlegen. Die Daten könnten vor allem Tech-Werte bewegen. Darüberhinaus ist die Nachrichtenlage für morgen spärlich.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Sowohl in Deutschland als auch in den USA pendelten die Renditen im Bereich ihres gestrigen Schlussstands. Der Goldpreis profitierte von der Entspannung am US-Anleihemarkt und stieg auf 2.650 USD. Die Notierungen für Palladium, Platin und Silber stagnierten derweil auf dem gestrigen Niveau. Einen vergleichbaren Kurs schlug der Öllpreis ein. Dabei schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 73,30 USD.

Unternehmen im Fokus

Der Brenntag-Großaktionär Artisan Partners hat seine Beteiligung am Chemikalienhändler auf 10,06 Prozent verdoppelt. Die Aktie legte im Tagesverlauf deutlich zu. Dermapharm setzte im frühen Handel die Kursrally der vergangenen Tage fort. Das Pharmaunternehmen profitierte weiterhin von den starken Zahlen, die vergangene Woche gemeldet wurden. STMicroelectronics hat das Umsatzziel von 20 Milliarden USD von 2027 auf 2030 verschoben. Dies gilt auch für das Margenziel von 30 Prozent. Die Aktie schlos leicht im Minus. Der Hersteller von Duft- und Geschmackstoffen, Symrise, will die übrigen Anteile an dem schwedischen Biotechnologiekonzern Probi übernehmen. Der DAX®-Wert bewegte sich im frühen Handel jedoch kaum von der Stelle. ThyssenKrupp bestätigte den gestrigen Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 3,50. Softwarehersteller wie Atoss Software, Nagarro und Teamviewer waren im frühen Handel stark gefragt. Nagarro markierte dabei ein neues Allzeithoch. Atoss Software und Teamviewer arbeiten hingegen noch an einer nachhaltigen Trendwende nach oben.

Morgen wird unter CTS Eventin Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

USA - S&P Global PMI Dienstleistungen

USA - S&P Global PMI Herstellung

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 19.103/19.275/19.500/19.667 Punkte Unterstützungsmarken: 18.756/18.930 Punkte Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach oben und überquerte bei 19.103 Punkten die 61,8%-Retracementlinie. Im weiteren Verlauf kippte der Leitindex jedoch zurück unter das Level und schloss knapp über 19.000 Punkte. Damit bleibt der Abwärtstrend zunächst intakt. Unterstützung findet der Index nun zwischen 18.756 und 18.930 Punkten. Kaufimpulse zeichnen sich frühestens oberhalb von 19.275 Punkten ab. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 24.07.2024 - 20.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 21.11.2019 -20.11.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD7V59 108,05* 21.400 13.600 25.000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 115,12** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 116,69*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 114 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2024; 17:05 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD6M06 8,67* 16.500 20.500 17.01.2025 DAX® HD84PD 6,05 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 7,26* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 7,35* 17.500 22.000 21.03.2025 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 20.11.2024; 17:05 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.