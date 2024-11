Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Expansion/Börsengang

Zürich, 21. November 2024: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gibt die geplante Börsenkotierung ihres Portfoliounternehmens, der FUSE-AI GmbH, am Hauptsegment der Londoner Börse nach einem entsprechenden einstimmigen Beschluss der ordentlichen Gesellschafterversammlung vom 20.11.2024 bekannt. Der Börsengang ist für das erste Halbjahr 2025 vorgesehen und wird in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Konsortium sowie ausgewählten institutionellen Investoren durchgeführt. FUSE-AI GmbH, ein Hamburger Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von KI-gestützten Softwarelösungen für den klinischen Bereich spezialisiert hat, hat sich in den vergangenen Jahren als innovativer Akteur im Bereich der medizinischen künstlichen Intelligenz etabliert und die Marktzulassung erhalten. Die geplante Börsenkotierung stellt einen entscheidenden Schritt in der weiteren Skalierung der Aktivitäten der FUSE-AI GmbH dar und unterstreicht das Potenzial der KI-gestützten Technologien, die Effizienz und Präzision in der Gesundheitsversorgung maßgeblich zu verbessern. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentiert: «Die geplante Kotierung der FUSE-AI GmbH an der Londoner Börse ist ein bedeutender Meilenstein - sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Strategie der Xlife Sciences AG, innovative Forschung zu fördern und diese zur Marktreife zu bringen. Mit einem starken Netzwerk und strategischen Investoren ist die FUSE-AI GmbH bestens positioniert, um sich als globaler Anbieter im Bereich der medizinischen KI zu etablieren. Darüber hinaus kann die Xlife Sciences AG mit der geplanten Kotierung der FUSE-AI GmbH eines der präferierten Exit-Szenarien aufzeigen.» Die FUSE-AI GmbH hat sich insbesondere mit ihrer KI-Softwarelösung «Prostate.Carcinoma.ai» einen Namen gemacht. Diese ermöglicht Radiologen eine Zeitersparnis von über 30 Prozent bei der Analyse von MRT-Bildern und reduziert die Fehlerquote von im Schnitt 14% auf 1% erheblich. Schon jetzt ist die Software bereits in über 42 Ländern zum Vertrieb bereit und es werden wiederkehrende Umsätze mit Distributoren erzielt. Diese Technologie bildet die Grundlage für weiteres Wachstum und die Erschließung neuer Anwendungsbereiche im Bereich der diagnostischen Assistenzsoftware. Der geplante Börsengang soll die ambitionierten Wachstumsziele unterstützen, indem alle 6-9 Monate weitere Indikationen (z.B. Brust-, Lungen- und Hautkrebs) durch das bereits etablierte und in Europa zugelassene KI-Backbone erschlossen werden. Finanzkalender Geschäftsbericht 2024 25. April 2025 Generalversammlung 2025 24. Juni 2025 Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universita¨ten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lo¨sungen fu¨r einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualita¨t anzubieten. Ziel ist es, eine Bru¨cke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsma¨rkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfa¨ltig ausgewa¨hlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und ku¨nstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die na¨chste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Über FUSE-AI GmbH



FUSE-AI ist ein Hamburger KI-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung KI-basierter Softwarelösungen im klinischen und medizinischen Bereich spezialisiert hat. Mit «Prostate.Carcinoma.ai» bietet das Unternehmen eine führende Lösung für die effiziente Analyse von Prostata-MRT-Bildern. Weitere Informationen finden Sie unter https://fuse-ai.de Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

