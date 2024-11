Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Sensirion kündigt weltweite Verfügbarkeit des SEK-SEN66-Evaluationskits an



21.11.2024 / 07:15 CET/CEST





Medienmitteilung

21.11.2024, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirion kündigt weltweite Verfügbarkeit des SEK-SEN66-Evaluationskits an



Sensirion gibt die Markteinführung des neuen SEK-SEN66-Evaluationskits bekannt. Das Kit ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Evaluierung der All-in-One Luftqualitätssensor-Module SEN60, SEN65 und SEN66. Ab sofort ist es über das globale Netzwerk der autorisierten Vertriebspartner erhältlich.



Stäfa, Schweiz - Das SEK-SEN66-Evaluationskit gehört zur vielseitigen SEN6x-Produktfamilie und bietet eine benutzerfreundliche Lösung zur Evaluierung der Sensorleistung. Die fortschrittlichen SEN6x-Module verfügen über integrierte Algorithmen zur Datenverarbeitung, die es Geräteherstellern ermöglichen, sich auf ihre Kernkompetenzen sowie die Entwicklung innovativer Anwendungen zu konzentrieren. Da kostspielige und zeitaufwendige Optimierungen entfallen, lassen sich mit der SEN6x-Familie Produkteinführungszeiten verkürzen und die Gesamtbetriebskosten senken.



Ein wichtiges Merkmal der SEN6x-Serie ist ihr modularer Ansatz. Mit einem einzigen Design-in können mehrere Produktebenen einfach unterstützt werden. Dies ermöglicht eine aussergewöhnliche Flexibilität und massgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Marktanforderungen. Egal, ob für Feinstaubmessungen (PM) oder verschiedenste Parameter der Luftqualität - einschliesslich Temperatur (T), relative Luftfeuchtigkeit (RH), flüchtige organische Verbindungen (VOC), Stickoxide (NOx), Kohlendioxid (CO 2 ) oder Formaldehyd (HCHO) - SEN6x bietet eine skalierbare, umfassende Lösung.



«Das SEK-SEN66-Evaluationskit ist ab sofort über das globale Vertriebsnetz von Sensirion verfügbar und ermöglicht eine direkte Bewertung der umfassenden Sensorfunktionen. Es wurde entwickelt, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und ist ein ideales Werkzeug für Unternehmen, die fortschrittliche Lösungen zur Überwachung der Luftqualität implementieren möchten», so David Carminati, Produktmanager für Environmental Nodes bei Sensirion.



SEN6x-Modularität

SEN60: PM 1 , PM 2.5 , PM 4 , PM 10

SEN63C: PM, RH, T, CO 2

SEN65: PM, RH, T, VOC, NOx

SEN66: PM, RH, T, VOC, NOx, CO 2

SEN68: PM, RH, T, VOC, NOx, HCHO



Für weitere Informationen oder zum Kauf des SEK-SEN66 Evaluationskits besuchen Sie ihre Website oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Sensirion-Vertriebspartner.







Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions

Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com.

SEK-SEN66 Product Visual

Ende der Medienmitteilungen