NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Outperform" belassen. Jüngste Daten zu chinesischen Importen von Halbleiterproduktionstechnik legten nahe, dass ihre bisherige Importprognose für 2024 zu niedrig sein könnte, schrieb Analystin Sara Russo in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Mit Blick auf ASML seien die Daten für Oktober schwach gewesen. Es sei aber nur ein Monat und Schwankungen üblich. 2025 sollte sich die Lage dann weiter normalisieren./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2024 / 22:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2024 / 22:28 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0010273215