Eigentlich wollte man das Eiscreme-Geschäft abstoßen. Magnum und Co sollten an Finanzinvestoren gehen. Doch der Wind hat sich gedreht - stattdessen wird nun ein Börsengang der Sparte ins Auge gefasst. Das Speiseeis-Geschäft machte 2023 früheren Angaben zufolge einen Umsatz von 7,9 Mrd. Euro, konzernweit betrug der Umsatz im vergangenen Jahr 59,6 Mrd. Euro. Der Verkauf ist Teil eines Umbauplans des seit Juli 2023 amtierenden UNILEVER-Lenkers Schumacher. Dieser will auch die Profitabilität steigern, unter anderem durch den Abbau von 7.500 Stellen weltweit. Hört sich auf lange Sicht gut an!