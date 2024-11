Afrikas Gold im Fokus: Russlands Strategie

Anzeige / Werbung

Gold ist mehr als nur ein Edelmetall - es ist ein strategischer Rohstoff, der in einer Welt wachsender geopolitischer Spannungen eine Schlüsselrolle spielt. Russland nutzt die Wagner-Gruppe, um in Afrika Goldminen zu kontrollieren und Sanktionen zu umgehen, während die BRICS-Staaten ihre Goldreserven aufstocken, um sich vom Einfluss des US-Dollars zu lösen. Die zunehmende Bedeutung von Gold als Wertanlage und geopolitisches Werkzeug zeigt, wie Rohstoffe die globalen Machtverhältnisse neu ordnen. Ein Blick a

Gold ist mehr als nur ein Edelmetall - es ist ein strategischer Rohstoff, der in einer Welt wachsender geopolitischer Spannungen eine Schlüsselrolle spielt. Russland nutzt die Wagner-Gruppe, um in Afrika Goldminen zu kontrollieren und Sanktionen zu umgehen, während die BRICS-Staaten ihre Goldreserven aufstocken, um sich vom Einfluss des US-Dollars zu lösen. Die zunehmende Bedeutung von Gold als Wertanlage und geopolitisches Werkzeug zeigt, wie Rohstoffe die globalen Machtverhältnisse neu ordnen. Ein Blick auf die Akteure und Strategien offenbart: Der Kampf um Gold ist längst zum Kampf um die zukünftige Weltordnung geworden.

Russlands Fokus auf Goldreserven

Die jüngsten Daten zeigen, dass die russische Zentralbank ihre Goldreserven um rund 11 Milliarden US-Dollar aufgestockt hat. Damit erreicht der Goldanteil an den Währungsreserven des Landes laut Statista auf 32,9 %, einen historischen Höchststand. Diese Politik steht im Kontext massiver Sanktionen, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine 2022 verhängt wurden und russische Devisenreserven in Höhe von über 300 Milliarden US-Dollar eingefroren haben. Gold erweist sich als widerstandsfähige Reserve in Zeiten geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Während Fiat-Währungen und Vermögenswerte leicht blockiert werden können, bleibt Gold von solchen politischen Entscheidungen weitgehend unberührt. Russland sendet damit eine klare Botschaft: Trotz internationaler Isolation bleibt das Land finanziell handlungsfähig. Eine zentrale Rolle dabei spielt die Wagner-Gruppe, die durch ihre Aktivitäten im globalen Ressourcenkrieg einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung von Russlands wirtschaftlicher und geopolitischer Handlungsfähigkeit leistet.

Die Rolle der Wagner-Gruppe im globalen Ressourcenkrieg

Der Bericht des World Gold Council unterstreiche die Bedeutung der Wagner-Gruppe als zentrales Werkzeug in Russlands Strategie zur Sicherung von Goldressourcen. Die Wagner-Gruppe, ein paramilitärisches Netzwerk mit engen Verbindungen zum russischen Staat, spiele eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der wirtschaftlichen und geopolitischen Ziele des Landes. Besonders im Goldsektor habe sich Wagner in den vergangenen Jahren als unverzichtbarer Akteur etabliert. Die Gruppe operiere hauptsächlich in Ländern mit instabilen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen, wie der Zentralafrikanischen Republik (CAR), dem Sudan und Mali. Diese Staaten, so der Bericht, böten aufgrund ihrer schwachen staatlichen Strukturen und ihrer reichen Goldvorkommen ideale Voraussetzungen für Wagner, um strategische Kontrolle über die Rohstoffquellen zu erlangen.

Kontrolle über afrikanische Goldminen

Laut dem World Gold Council Report 2024 habe die Wagner-Gruppe unter anderem die Kontrolle über die Ndassima-Mine in der Zentralafrikanischen Republik übernommen. Diese Mine, eine der reichsten des Landes, sei seit mehreren Jahren unter der vollständigen Kontrolle von Wagner. Ihre strategische Bedeutung liege in den enormen Goldvorkommen, die kontinuierlich abgebaut und für den Export genutzt würden. In Mali habe Wagner durch die enge Zusammenarbeit mit der dortigen Militärregierung Zugriff auf die Intahaka-Mine erhalten, eine weitere bedeutende Goldressource. Der Bericht beschreibe, wie die Wagner-Gruppe das Gold aus diesen Minen oft über Schmuggelrouten exportiere. Handelsdrehscheiben wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und Syrien dienten dabei als Knotenpunkte, um das Edelmetall auf den internationalen Markt zu bringen.

Finanzielle Einnahmen: Milliarden für Russland

Der Bericht schätze, dass die Wagner-Gruppe durch illegalen Goldabbau und -handel jährlich Einnahmen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar erwirtschafte. Diese Einnahmen würden entweder direkt in den russischen Staatshaushalt fließen oder zur Finanzierung von Militäroperationen verwendet. Insbesondere in Zeiten massiver internationaler Sanktionen spiele dieser Handel eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung der russischen Wirtschaft. Der Bericht schließt darauf, dass die Wagner-Gruppe somit nicht nur als militärisches Werkzeug Russlands betrachtet werden kann sondern auch als ein bedeutendes wirtschaftliches Instrument, das entscheidend zur Handlungsfähigkeit des Landes beiträgt.

BRICS-Gipfels in Kasan

Beim BRICS-Gipfel im Oktober 2024 in Kasan, Russland, wurden erste Fundamente gelegt, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen und die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Die Mitgliedsstaaten einigten sich auf die Förderung von Handelstransaktionen in lokalen Währungen und die Entwicklung eines neuen grenzüberschreitenden Zahlungssystems. Zudem wurde die Möglichkeit einer gemeinsamen BRICS-Währung diskutiert, um den internationalen Handel zu erleichtern und die finanzielle Souveränität der Mitgliedsländer zu stärken. Ein zentrales Thema des Gipfels war die Erhöhung der Goldreserven. Die BRICS-Staaten sehen in Gold eine stabile Wertanlage und einen Schutz vor Währungsschwankungen. Russland und China haben in den letzten Jahren ihre Goldbestände erheblich aufgestockt, um ihre Währungen zu stabilisieren und unabhängiger vom US-Dollar zu werden.

Geopolitisches Schachspiel um Ressourcen

Russlands Einsatz von Gold und die Aktivitäten der Wagner-Gruppe in Afrika verdeutlichen, wie Rohstoffe im globalen Machtgefüge eingesetzt werden. Durch die Kontrolle über Goldminen in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik, dem Sudan und Mali sichert sich Russland nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch geopolitischen Einfluss. Diese Strategie ermöglicht es Russland, Sanktionen zu umgehen und seine Position auf dem Weltmarkt zu stärken. Die BRICS-Staaten nutzen ihre Ressourcen, um ihre wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit zu fördern. Durch die Zusammenarbeit im Rohstoffsektor und die Entwicklung alternativer Finanzsysteme streben sie an, die Dominanz westlicher Institutionen zu reduzieren und eine neue globale Wirtschaftsordnung zu etablieren. Die Bestrebungen der BRICS-Staaten könnten nach Ansicht von Experten die internationale Gemeinschaft vor weitreichende Herausforderungen stellen. Es werde angenommen, dass die Etablierung alternativer Finanzsysteme und die verstärkte Nutzung von Gold als Währungsreserve das bisherige Gleichgewicht des globalen Finanzsystems ins Wanken bringen könnten. Gleichzeitig werde befürchtet, dass Aktivitäten wie die der Wagner-Gruppe in Afrika grundlegende Fragen zur Einhaltung internationaler Normen und zur Stabilität der betroffenen Regionen aufwerfen könnten. Es ist daher wenig überraschend, dass große, namhafte Unternehmen wie Barrick Gold oder Resolute in Mali zu Zahlungen in Millionenhöhe aufgefordert werden. Dadurch werden westliche Unternehmen nach und nach aus dem Land verdrängt.

Gold und Rohstoffe: Wegbereiter einer neuen geopolitischen Ära

Rohstoffe - allen voran Gold - könnten in diesem geopolitischen Schachspiel eine immer bedeutendere Rolle einnehmen. Es werde erwartet, dass Gold nicht nur weiterhin als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheiten und Währungsschwankungen geschätzt werde, sondern zunehmend auch als strategisches Instrument zur Durchsetzung geopolitischer Interessen genutzt werde. Diese Dynamik könne sich im aktuellen Goldpreis widerspiegeln: Mit einem Niveau von über 2.500 US-Dollar pro Unze bleibe das Edelmetall ein unverzichtbares Asset, das sowohl von geopolitischen Spannungen als auch von der wachsenden Rolle von Rohstoffen in alternativen Finanzsystemen profitieren könnte. Die Welt könnte am Beginn einer neuen Ära stehen, in der Rohstoffe zunehmend in den Mittelpunkt rücken. Gold nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein und könnte nicht nur als Symbol für Stabilität dienen, sondern auch als treibende Kraft für Wandel und geopolitische Machtverschiebungen.

Enthaltene Werte: CA0679011084,AU000000RSG6,XD0002747026