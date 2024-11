Die BASF-Aktie verzeichnet aktuell einen spürbaren Rückgang an der deutschen Börse, wobei der Anteilsschein im frühen Handel einen Wertverlust von 1,18 Prozent auf 41,87 Euro verbuchen musste. Diese Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Abwärtstrend ein, der das Papier deutlich unter sein 52-Wochen-Hoch von 54,93 Euro drückt. Besonders bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass der aktuelle Kurs nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 40,18 Euro notiert, was die anhaltende Schwächephase des Chemiekonzerns unterstreicht.

Analysten bleiben verhalten optimistisch

Trotz der gegenwärtigen Kursschwäche sehen Marktexperten mittelfristig Aufwärtspotenzial für die BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 51,11 Euro angesetzt, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 3,37 Euro, während die Dividendenerwartung bei 2,54 Euro liegt. Diese Prognosen deuten darauf hin, dass der Chemiekonzern trotz der aktuellen Marktschwäche weiterhin solide Fundamentaldaten aufweist.

