EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

audius mit erfolgreichem dritten Quartal 2024 - Gesamtleistung wächst um +9,2% und EBITDA um +14,6%



21.11.2024 / 12:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gesamtleistung im dritten Quartal steigt um 9,2% auf 21,5 Mio. Euro (Vorjahr 19,7 Mio. Euro)

EBITDA legt um 14,6% auf 2,1 Mio. Euro zu (Vorjahr 1,8 Mio. Euro)

Wachstum der Gesamtleistung nach 9 Monaten um 6,2% auf 61,9 Mio. Euro (Vorjahr 58,3 Mio. Euro)

Weinstadt, 21.11.2024



Die audius Gruppe blickt zurück auf ein erfolgreiches drittes Quartal mit einem starken organischen Wachstum in Höhe von 9,2% im Vergleich zu Q3 2023. Auch auf Gesamtjahressicht zeigt die Gruppe wieder ein solides Wachstum.



Nach ungeprüften Zahlen konnte die Gesamtleistung in den ersten 9 Monaten um 6,2% auf einen Wert von 61,9 Mio. Euro gesteigert werden (Gesamtleistung 9 Monate 2023: 58,3 Mio. Euro). Die Gesamtleistung im dritten Quartal lag bei 21,5 Mio. Euro (Gesamtleistung Q3 2023: 19,7 Mio. Euro). Somit gelang im dritten Quartal wieder ein deutliches, rein organisches Wachstum von 9,2% dank einer guten Auslastung sowie im Vergleich zum Vorjahr erhöhter Lizenzumsätze.



Das operative Ergebnis EBITDA nach neun Monaten lag mit 5,2 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (EBITDA 9 Monate 2023: 6,2 Mio. Euro). Das EBITDA des dritten Quartals betrug dabei 2,1 Mio. Euro, welches wiederum einer Steigerung von 14,6% im Vergleich zum Q3 des Vorjahres bedeutet. Die EBITDA-Marge im Berichtszeitraum lag bei 9,6%. Das EBIT nach neun Monaten lag bei 3,7 Mio. Euro (EBIT 9 Monate 2023: 4,8 Mio. Euro).



Ursache für das rückläufige Ergebnis nach neun Monaten sind die fehlenden Umsätze des ersten Quartals, grundsätzlich gestiegene Kosten im Bereich Personal und Material bzw. Fremdleistungen sowie die weiterhin laufenden Investitionen in die neuen Geschäftsfelder Mobile Device Management und AWS/Cloud, welche das Ergebnis auch im dritten Quartal belasteten.



Der Auftragsbestand zum 30.09.2024 konnte mit rund 76,3 Mio. Euro (Stand 30.09.2023: 55,7 Mio. Euro) im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen und bildet damit unverändert eine sehr gute Basis für das Wachstum der kommenden Monate und Jahre.





Insbesondere die im ersten Quartal geringer als geplant ausgefallene Gesamtleistung wird audius im restlichen Jahr nicht mehr vollständig aufholen können und rechnet daher im Gesamtjahr 2024 mit einer Gesamtleistung von rund 83 Mio. Euro. Im vierten Quartal 2024 werden keine vergleichbaren Lizenzumsätze wie in den beiden Vorquartalen erwartet, der Vorstand hält aber aus aktueller Sicht weiterhin an der Erreichung der EBITDA-Prognose mit einer Range von 7,0 - 7,5 Mio. Euro fest.



Im aktuellen Wirtschaftsumfeld war es nicht möglich die neuen Geschäftsfelder Mobile Device Management und AWS/Cloud mit der notwendigen Geschwindigkeit am Markt zu etablieren. Gleichzeitig zeigen die Bereiche bereits erste nachhaltige Erfolge und Maßnahmen zur Optimierung der Ergebnissituation wurden eingeleitet. Bereinigt um diese ergebniswirksamen Investitionen befindet sich audius auch weiterhin im geplanten Zielkorridor, so dass eine nachhaltige Rückkehr auf das gewünschte Margenniveau im Laufe des Jahres 2025 angestrebt wird.



Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 700 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Mobilfunk mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius' Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de





21.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com