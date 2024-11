FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 87 auf 85 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes nahm in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Investorentag kleinere Anpassungen vor. Es sei schwierig, mit Blick auf die erwartete Trendwende den richtigen Einstiegszeitpunkt zu erwischen. Die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns seien jedenfalls nicht so billig zu haben, dass sie ohne überdurchschnittliche Gewinnentwicklung eine Rally hinlegen könnten./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350