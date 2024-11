Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA74061J1093 Premium Resources Ltd. 21.11.2024 CA74061L1040 Premium Resources Ltd. 22.11.2024 Tausch 1:1BMG1961Q3242 CATCo Reinsurance Opportunities Fund 21.11.2024 BMG1961Q3325 CATCo Reinsurance Opportunities Fund 22.11.2024 Tausch 100:92,53AU0000040784 New Murchison Gold Ltd. 21.11.2024 AU0000365348 New Murchison Gold Ltd. 22.11.2024 Tausch 1:1