The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.12.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2024ISIN NameBMG1961Q3325 CATCO REI.OP.P.RED.10/24SE0002372318 PROSTALUND ABUS92556HAA59 PARAM.GLOBAL 20/25