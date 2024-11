Köln (ots) -Der RTL-Spendenmarathon 2024 steht unter dem Motto "Helfen macht happy". "Jeder kennt doch das sehr, sehr gute Gefühl, wenn man jemandem wirklich helfen konnte. Das macht einfach happy", so Wolfram Kons, der am 21. November 2024 live um 18.00 Uhr zum 29. Mal den RTL-Spendenmarathon startet. "Ich hoffe sehr, dass ganz viele Menschen für Kinder zu Happy Helfern werden und ganz vielen bedürftigen Kindern und sich damit selbst glückliche Momente schenken.".Nach dem Start des RTL-Spendenmarathon werden bis zum Finale am Freitag, 22. November um 18.00 Uhr rund um die Uhr zahlreiche prominenten Gäste wie Rea Garvey, Esther Schweins, Uschi Glas, Dieter Nuhr, DJ Bobo, Ralf Schumacher, Sarah Engels, Sarah Wiener, Katja Burkard, Frauke Ludowig, Reiner Calmund oder auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst live im Studio zu Happy Helfern.In diesem Jahr stehen bei der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen die nachhaltige Unterstützung von benachteiligten und schwerstkranken Kindern in Deutschland im Mittelpunkt der Hilfe.Die "24h Inklusions Challenge" mit Schirmherrin Kristina VogelAuch Kristina Vogel, die erfolgreichste Bahnradsportlerin der Welt unterstützt den RTL-Spendenmarathon. Die zweifache Olympiasiegerin und 17-fache Weltmeisterin, die seit einem Trainingsunfall 2018 im Rollstuhl sitzt, setzt sich als Schirmherrin der "24h Inklusions Challenge" für Kinder mit Behinderung ein. Insgesamt 20 Firmenteams treten bei diesem außergewöhnlichen Sportevent, das in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband stattfindet, miteinander an. Jedes Team ist inklusiv, besteht aus Menschen, die das Leben im Rollstuhl gewohnt sind und Fußgängern. Alle Teilnehmenden absolvieren im Rollstuhl einen Parcours mit sechs Hindernissen - darunter sportliche Herausforderungen wie Ballwurf, aber auch Hürden, die Rollstuhlfahrende tagtäglich meistern müssen. Die Gesamtleistung aller Mannschaften wird zusammengezählt. Ziel ist es, gemeinsam den Weltrekord für die "weiteste Team-Distanz beim Rollstuhl-Parcours (24 Std., Staffel)" - zertifiziert vom REKORD INSTITUT für DEUTSCHLAND (RID) - zu erlangen. Alle Spenden, die im Rahmen der "24h Inklusions Challenge" zusammenkommen, fließen ausschließlich in Inklusionsprojekte für Kinder.Das sind die Hilfsprojekte und die prominenten Paten des RTL-Spendenmarathon 2024:Deutschland- Hilfe für schwerkranke Kinder: Alexander Zverev, selbst Diabetiker, kämpft für Kinder mit Diabetes (Typ1). DJ Bobo engagiert sich für den Bau eines Familienhauses für krebskranke Kinder im Europa-Park in Rust. Tom Beck und Ehefrau Chryssanthi Kavazi setzen sich für angstfreie Untersuchungen an der Charité ein. Esther Schweins will die Unterstützung für Kinder mit Seltenen Erkrankungen verbessern.- Mehr Bewegung für benachteiligte Kids: Dennis Schröder kämpft für das Basketball-Sport-Projekt "jump4future" für Grundschulkinder in seiner Heimatregion Braunschweig-Wolfsburg. Wolfgang Bahro und der "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten"-Cast sammeln für das Projekt "Skaten statt Ritalin", das Kinder mit ADHS-Diagnose oder Verhaltensauffälligkeiten unterstützt.- Ferienspaß für Kinder mit Behinderung: Kristina Vogel und der "Unter uns"-Cast wollen schwerstbehinderten Kindern Familienfreizeiten ermöglichen.- Kampf gegen Kinderarmut: Roberta Bieling, Birgit Schrowange und Christopher Wittlich setzten sich für die Weiterführung der RTL-Kinderhäuser ein.- Klimaschutz und Nachhaltigkeit: SpongeBob sammelt für verschiedene Umweltprojekte für Kinder.International- Bau einer Kinderaugenklinik: Dieter Nuhr kämpft für die Verbesserung der augenmedizinischen Versorgung von Kindern in Sambia- Neues Sport- und Kulturzentrum: Laura Wontorra hilft gefährdeten Kindern in Brasilien- Mehr Bildung für benachteilige Kinder: Motsi Mabuse kämpft für bessere Zukunftschancen von Kindern in JohannesburgJeder Cent kommt an! Sämtliche Kosten für Personal, Reisen und Produktion, die rund um den RTL-Spendenmarathon entstehen, trägt RTL Deutschland. So wird jede Spende ohne einen Cent Abzug an die ausgewählten Kinderhilfsprojekte weitergeleitet.Der 29. RTL-Spendenmarathon: Ökologisch und nachhaltigDer diesjährige RTL-Spendenmarathon ist, wie in den vergangenen Jahren auch, eine klimaschonende Produktion und wird unter Berücksichtigung der ökologischen Standards des Arbeitskreises Green Shooting umgesetzt.Helfen auch Sie mit und spenden Sie!10 Euro Charity-SMS:Senden Sie das Kennwort KINDER an die 44844 (10 Euro /SMS + ggf. Kosten für den SMS-Versand)Hotline:Tel. 0180 2 2080 (6 ct. / Anruf aus allen deutschen Netzen. 10 Euro Charity-SMS:Senden Sie das Kennwort KINDER an die 44844 (10 Euro /SMS + ggf. Kosten für den SMS-Versand)Hotline:Tel. 0180 2 2080 (6 ct. / Anruf aus allen deutschen Netzen. Ausland abweichend)Leitungen vom 21.11.2024 ab 18.00 Uhr bis 21.11.2024 18.30 Uhr geöffnetKontoverbindung:Empfänger: Stiftung RTLKonto: DE55 370 605 905 605 605 605Bank: Sparda-Bank WestBIC: GENODED1SPKOnlinespenden: www.rtlspendenmarathon.deRTLSpendenmarathon RTLWirHelfenKindern HappyHelfer @RTLWirHelfenKindernUnd bieten Sie auch bei der Charity-Auktion unter www.unitedcharity.de mit!