© Foto: Sylwia Bartyzel - Unsplash.com

Der asiatische Markt wird im nächsten Jahr vor großen Umwälzungen stehen. Die Investmentbank HSBC hat einen Ausblick auf 2025 gewagt und dabei spannende Schlussfolgerungen gezogen.Die Analysten Bank HSBC rechnen für 2025 mit starken Veränderungen auf dem asiatischen Markt. Eine Reihe von Aktien kann dennoch "von diesen Veränderungen in Asien profitieren, da sie am besten positioniert sind, um das Wachstum aus diesen Chancen zu nutzen, und die unsere Analysten aus einer Bottom-up-Perspektive schätzen", schreiben die Analysten der Investmentbank in einer aktuellen Research-Note. "Unser Ziel ist es, Qualitätsaktien hervorzuheben, die relativ unterbewertet sind", fügten sie hinzu. Das sind die …