ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für RTL Group von 30,50 auf 21,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den vor Tagen veröffentlichten Quartalszahlen des Fernsehkonzerns sei er nun für die Werbetrends vorsichtiger, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem stehe die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zum Verkauf des Geschäfts in den Niederlanden an DPG Media noch aus. Der Experte senkte seine Ergebnisschätzungen./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2024 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2024 / 18:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: LU0061462528