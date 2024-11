EQS-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Vita 34 im dritten Quartal 2024 mit weiterhin steigenden Umsätzen, verbesserter Profitabilität und stärkerer Cash-Generierung Umsatzerlöse steigen in den ersten neun Monaten 2024 um 6,3 Prozent auf 60,3 Mio. Euro

EBITDA wächst um 77,5 Prozent auf 6,4 Mio. Euro, auch getrieben von positivem Einmaleffekt

EBITDA-Marge kehrt mit 10,6 Prozent in zweistelligen Bereich zurück

Starker operativer Cashflow von 7,8 Mio. Euro, plus 61,1 Prozent Leipzig, 22. November 2024 - Die Vita 34 AG, die führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit, hat im dritten Quartal 2024 trotz des anhaltend herausfordernden makroökonomischen Umfelds ihr Umsatz- und Ertragswachstum beschleunigt. In den ersten neun Monaten 2024 stiegen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,3 Prozent auf 60,3 Mio. Euro (9M 2023: 56,7 Mio. Euro). Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) stieg sogar um 12,4 Prozent auf 55,3 Mio. Euro (9M 2023: 49,2 Mio. Euro), wobei der Anteil der jährlich wiederkehrenden Zahlungen um 6,5 Prozent auf 16,6 Mio. Euro (9M 2023: 15,6 Mio. Euro) zunahm. "Unsere Kundenabwanderungsrate liegt weiterhin deutlich unter 1 Prozent", ergänzt Thomas Pfaadt, CFO der Vita 34 AG. "Das zahlt auf unsere solide mehrjährige Vertragsbasis ein, die auch in den kommenden Jahren hohe Cashflows generieren wird." Bei einer insgesamt positiven Geschäftsentwicklung bleibt die Situation in den einzelnen europäischen Märkten im Neukundengeschäft uneinheitlich. Wichtige Märkte wie Deutschland und Portugal zeigten im dritten Quartal weiterhin Schwäche, während sich die Schweiz, Spanien, Rumänien und - einmal mehr - die GCC-Region positiv entwickelten. "Generell bietet die insgesamt geringe Marktdurchdringung des Zell-Bankings in den Märkten, in denen wir tätig sind, eine große Chance für uns. In Deutschland, Großbritannien und der Türkei liegt die Marktdurchdringung noch weit unter 1 Prozent, während sie in Rumänien, Portugal und Ungarn bei über 5 Prozent liegt", erklärt Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG. "Insgesamt sind wir für das vierte Quartal und darüber hinaus optimistisch und hoffen, dass wir in naher Zukunft wieder an die Performance der Vergangenheit anknüpfen können." Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 77,5 Prozent auf 6,4 Mio. Euro (9M 2023: 3,6 Mio. Euro). Positiv beeinflusst wurde das EBITDA durch einen Sondereffekt in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus neuen Vereinbarungen mit dem US-Lizenzgeber der CAR-T-Technologie. Trotz steigender Investitionen in Marketing und Vertrieb im dritten Quartal als Folge der gestarteten Marketingoffensive konnte das Unternehmen seine Kostenseite weiterhin kontrolliert steuern und Einsparpotenziale realisieren. Im Rahmen der konzernweiten Integrationsbemühungen wurden auch im dritten Quartal wichtige Schritte unternommen. Weitere Kernprozesse im Unternehmen wurden digitalisiert. Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar: IFRS, in TEUR Q3 Q3 Q3 9M 9M 9M 2024 2023 ? 2024 2023 ? Umsatzerlöse 22.232 20.412 8,9 % 60.262 56.682 6,3 % Bruttoergebnis 8.586 8.939 -4,0 % 22.679 21.360 6,2 % EBITDA 3.636 2.039 78,3 % 6.371 3.590 77,5 % EBITDA-Marge 16,4% 10,0% +6,4 PP 10,6 % 6,3 % +4,3 PP EBIT 1.453 -89 >100 % -282 -2.823 90,0 % Periodenergebnis 1.112 -1.606 >100 % -1.255 -5.830 78,5 % Ergebnis je Aktie [EUR] 0,06 -0,10 >100 % -0,06 -0,35 82,9 % Operativer Cashflow -- -- -- 7.789 4.834 61,1 % Liquide Mittel

(vs. 31.12.2023) -- -- -- 17.626 17.416 1,2 %



Der operative Cashflow legte weiter zu und stieg um 61,1 Prozent auf 7,8 Mio. Euro (9M 2023: 4,8 Mio. Euro). Wie schon in den Vorquartalen trug dazu die hohe Nachfrage nach Verlängerungen auslaufender Verträge bei. Auch die liquiden Mittel entwickelten sich mit 17,6 Mio. Euro weiterhin positiv und untermauern die anhaltend solide Finanzlage des Konzerns. Darüber hinaus sieht das Unternehmen weiterhin eine steigende Nachfrage auf Kundenseite nach höherwertigen Produktbündeln. Aufgrund der positiven Erfahrungen in der Schweiz und den GCC-Märkten hat das Unternehmen beschlossen, das Placenta Tissue Banking auch in Polen und Rumänien einzuführen. Angesichts der hohen Nachfrage bei der Markteinführung ist geplant, das Plazenta-Banking in ganz Europa einzuführen. Parallel dazu wurden mehrere Initiativen für Partnerschaften im Bereich der Zelltherapien mit klinischen Zentren und Krankenhäusern gestartet. Vita 34 ist in der Branche als zuverlässiger Partner anerkannt, der Dienstleistungen zur Entnahme, Untersuchung, Verarbeitung und Lagerung von perinatalem Gewebe anbietet. Der Vorstand hält an seiner Jahresprognose fest, die einen Umsatz zwischen 81 und 88 Mio. Euro und ein EBITDA von 6,5 bis 8,0 Mio. Euro vorsieht. Die Prognose basiert auf einem konstanten Wechselkurs des Euro gegenüber dem polnischen Zloty und anderen Währungen (HUF, RON, TRY, GBP) im Vergleich zum 29. April 2024. Der Vorstand der Vita 34 AG steht institutionellen Investoren, Analysten und Pressevertretern heute um 11:00 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz für ergänzende Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung zur Verfügung. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilung Investor Relations ( ir@vita34.de ). Kontakt:

Vita 34 AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0341) 487920

E-Mail: ir@vita34.de



Unternehmensprofil Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit rund 1 Million Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zell- & Gentherapien sowie CDMO tätig.



