Die All for One Group SE, führender IT-, Consulting- und Service-Provider mit Fokus auf SAP-Lösungen, hat im Geschäftsjahr 2023/24 eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Dank der hohen Nachfrage nach ERP-Migrationen und innovativen Cloud-Lösungen erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 511,4 Mio. Euro, was einem Wachstum von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen demonstriert die Gruppe ihre Marktführerschaft und untermauert ihre Position als Europas Nummer eins für SAP-Conversions. Digitalisierung im Mittelstand treibt das Wachstum an Die anhaltende ...

