Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Talen | Reddit | PVA Tepla - Rücksetzer bei Microstrategie zum Einstieg ausnutzen - 00:00 Begrüßung DAX - Lage bleibt angespannt Tops & Flops - Brenntag nach Lob an der DAX-Spitze Micro Strategy - Rücksetzer eine Chance - Coinbase - Insiderverkäufe belasten Talen Energy - neuer Anlauf mit nationaler Sicherheit Reddit - Großaktionär will wohl Kasse machen Nivida - Aktie doch noch ins Plus gedreht VW - jetzt droht auch noch ein Streik PVA Tepla - Aktienrückkauprogramm Musterdepot Kanada Spezial Zuschauerfragen