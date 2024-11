Der sogenannte 'Trump Trade' zieht offenbar immer noch. Dow Jones und S&P 500 setzen ihren Aufschwung im frühen Freitags-Handel fort. Der Nasdaq 100 dümpelt leicht im Minus. Intuit und Nvidia ziehen den Tech-Werte-Index abwärts. An der Nasdaq-Spitze glänzt auch heute die Aktie von Super Micro Computer mit einem Kurssprung. Die US-Börsen haben nach den teils deutlichen Vortagesgewinnen am Freitag überwiegend weiter angezogen. Der schon am Donnerstag besonders starke Leitindex Dow Jones steigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...