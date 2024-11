Die meisten Aktien aus dem IT-Service-Sektor brachten ihren Anlegern 2024 hohe zweistellige Kursverluste beschert - selbst bei an sich qualitativ hochwertigen Unternehmen wie Bechtle, Cancom oder Datagroup. Gemessen daran hat sich der Anteilschein der auf SAP-Anwendungen spezialisierten All For One Group - trotz eines Dips im Spätsommer - per saldo sehr erfreulich geschlagen und liegt ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: All For One Group, DFV Deutsche Familienversicherung appeared first on Boersengefluester.

