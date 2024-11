Die Novartis-Aktie verzeichnete im SIX SX-Handel einen bemerkenswerten Aufschwung mit einem Kursanstieg von 2,4 Prozent. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier einen Höchststand von 93,85 CHF, nachdem es bei 92,10 CHF in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,3 Millionen Aktien. Bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, das Anfang September erreicht wurde. Die Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 3,77 USD, was eine Steigerung gegenüber den 3,30 CHF des Vorjahres darstellt.

Quartalsergebnisse übertreffen Erwartungen

Die jüngsten Quartalszahlen des Pharmaunternehmens zeigen eine deutliche Verbesserung der Geschäftsentwicklung. Mit einem Ergebnis je Aktie von 1,37 CHF wurde der Vorjahreswert von 0,75 CHF deutlich übertroffen. Auch der Umsatz stieg im Vergleichszeitraum von 10,41 auf 11,11 Milliarden CHF. Experten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,63 CHF für die Aktie ermittelt und erwarten für 2024 einen Gewinn je Aktie von 7,59 USD.

