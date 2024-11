Acht Milliarden US-Dollar hat der Ecommerce-Anbieter Amazon inzwischen in ein KI-Startup investiert, das als größter Wettbewerber für OpenAI und dessen ChatGPT gilt. Am 22. November 2023 hat Anthropic mitgeteilt, dass Amazon seine Investition in das KI-Startup um vier Milliarden US-Dollar erhöht habe. Damit verdoppelt sich Amazons Anteil auf acht Milliarden Dollar. Anthropic stellt Claude her, einen KI-Assistenten, der als aussichtsreichster Wettbewerber ...

