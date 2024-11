Die Aktie von Take-Two Interactive Software verzeichnet eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Spieleentwickler zeigt sich zum Ende der Handelswoche stark, mit einem Kursanstieg von 0,84 Prozent auf 188,15 USD. Besonders bemerkenswert ist die jüngste Analyse von TD Cowen, die ihr Kursziel für die Aktie von 176 USD auf 211 USD angehoben hat. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 31,7 Milliarden Euro.

Insider-Verkauf durch CEO

In einer parallel laufenden Entwicklung hat der Vorstandsvorsitzende Strauss Zelnick kürzlich 20.000 Stammaktien des Unternehmens veräußert, was einem Wert von 3,69 Millionen US-Dollar entspricht. Die monatliche Performance der Aktie zeigt sich mit einem Plus von 16,78 Prozent äußerst positiv.

