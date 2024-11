Die DWS Group zeigt sich kurz vor Jahresende in robuster Verfassung an den Finanzmärkten. Mit einem aktuellen Kurs von 39,52 Euro und einer Marktkapitalisierung von 7,9 Milliarden Euro behauptet sich der Vermögensverwalter in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Die Aktionäre konnten sich 2024 bereits über eine reguläre Dividende von 2,10 Euro sowie eine Sonderdividende von 4,00 Euro freuen, was die solide Finanzlage des Unternehmens unterstreicht.

Ausblick auf 2025

Für das kommende Jahr prognostiziert die DWS Group eine weitere positive Entwicklung im Aktienbereich. Allerdings weisen die Experten des Frankfurter Vermögensverwalters auch auf zunehmende Marktrisiken hin, die es zu beachten gilt.

