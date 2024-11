Die Gewinner von Morgen...: Morgendämmerung für Rohstoffe! Kupfer und Gold aus Brasilien - eine unterschätzte Chance!

Anzeige / Werbung

Die Rohstoffmärkte erwachen wieder, angetrieben von der Energie- und Mobilitätswende sowie einer einzigartigen Kombination aus technologischem Fortschritt und geopolitischen Trends.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dabei rücken auch Gold und Kupfer als unverzichtbare Schlüsselmetalle immer mehr ins Rampenlicht!

Der Puls der Energiewende!

Kupfer, das metallische Rückgrat der grünen Revolution, ist aus keinem Zukunftsszenario mehr wegzudenken. Seine außergewöhnliche thermische und elektrische Leitfähigkeit macht es unverzichtbarfür Solarzellen, Windkraftanlagen und Elektromobilität. Besonders beeindruckend sind die Prognosen: Laut Wood Mackenzie könnte der weltweite Kupferbedarf bis 2040 auf kolossale 14,4 Millionen Tonnen ansteigen - ein Plus von über 80 % im Vergleich zu den heutigen Verbrauchsmengen.

Dabei wird die Nachfrage nicht nur durch erneuerbare Energien befeuert, sondern auch durch die massive Expansion der globalen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, den Ausbau von Stromnetzen unddie Modernisierung urbaner Infrastruktur. Gleichzeitig befinden sich die Lagerbestände auf historisch niedrigen Niveaus, und neue Minenprojekte sind kaum in Sicht, und wenn dann stehen sie oft vor langwierigen Genehmigungsverfahren. Die logische Konsequenz? Steigende Preise und außergewöhnliche Gewinnmöglichkeiten für Kupferproduzenten.

Glänzende Aussichten, auch in unsicheren Zeiten!

Während Kupfer die Industrie antreibt, bleibt Gold der sichere Hafen für Investoren - und das glänzende Metall erlebt einen bemerkenswerten Aufwind. Die Zentralbanken kaufen so viel Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr, mit einem Anstieg der Käufe um beeindruckende 6 % im zweiten Quartal 2024. Auch private Anleger und Technologieunternehmen treiben die Nachfrage: Besonders der Tech-Sektor, beflügelt zusätzlich, durch die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz, was den Goldverbrauchum sagenhafte 11 % gesteigert hat.

Goldman Sachs bleibt optimistisch und hält an seiner Preisprognose von 2.700,- USD pro Unze bis Anfang 2025 fest. Das glänzende Edelmetall profitiert von mehreren Faktoren: den bevorstehenden Zinssenkungen der Federal Reserve, geopolitischen Unsicherheiten und der steigenden Inflation. Gold bleibt also definitiv das ultimative Absicherungsinstrument in volatilen Märkten.

Dieses Gold-Kupfer-Juwel: Die perfekte Symbiose!

Die Kombination aus Gold und Kupfer vereint das Beste aus zwei Welten: die Stabilität und Krisenresistenz von Gold mit der Wachstumsdynamik von Kupfer. Unternehmen, die beide Metalle fördern und dabei auf nachhaltige Produktionsmethoden setzen, stehen vor einer erfolgreichen Zukunft - und bieten Anlegern die Möglichkeit, von gleich zwei Megatrends zu profitieren.

Ein solcher Performance-Kandidat ist Meridian Mining UK Societas (WKN: A3EUQY): ein strategisch herausragend positioniertes Unternehmen mit hochkarätigen Projekten in erstklassigen Bergbauregionen. Denn dieses Unternehmen hat sich auf die Förderung von Gold und Kupfer spezialisiert und setzt dabei auf innovative Technologien, um die Umweltbelastung zu minimieren. Die langfristigen Wachstumsaussichten können kaum vielversprechender sein.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Meridian Mining UK Societas (WKN: A3EUQY) gehört zu den führenden Explorations- und Entwicklungsunternehmen, die sich auf die reichen Ressourcen Brasiliens konzentrieren - einem der weltweit besten Standorte für Bergbau. Mit einer klaren "Hub-and-Spoke'-Strategie erschließt Meridian den 50 km langen "Cabaçal-VMS'-Gürtel und treibt gleichzeitig die Entwicklung zweier erstklassiger Kupfer-Gold-Projekte voran, die das Potenzial haben, die Produktionslandschaft des Landes nachhaltig zu prägen.

Quelle: Meridian Mining

Das "Cabaçal'-Projekt ist das Herzstück des Unternehmens und befindet sich im Bundesstaat Mato Grosso. Diese "Giant-VMS'-Lagerstätte beherbergt beeindruckende Ressourcen von über 2 Millionen Unzen Goldäquivalent (AuEq), ergänzt durch erhebliche Mengen an Kupfer und Silber. Die wirtschaftlichen Kennzahlen sprechen für sich: Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA') weist einen Nachsteuer-Nettobarwert (NPV5 %) von 573 Mio. USD aus, bei einer beeindruckenden internen Rendite ("IRR') von 58,4 % und einer außergewöhnlich schnellen Kapitalrückzahlungszeit von nur 10,6 Monaten, bei absoluten konservativer Annahme mit einem Goldpreis von gerade einmal 1.650,- USD je Feinunze. Aber selbst unter diesen konservativen Annahmen gehört "Cabaçal' schon zu den profitabelsten Projektenseiner Art. Bei einem Goldpreis von noch immer konservativen 1.950,- USD je Feinunze liegt der interne Zinsfuß schon bei 70,7 %.

Quelle: Meridian Mining

Ergänzt wird das Portfolio durch das vielversprechende "Santa Helena'-Projekt, das nur 10 km vom "Cabaçal'-Zentrum entfernt liegt. Erste Bohrergebnisse deuten auf eine hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierung hin, mit einem Explorationsziel von 3,2 bis 7,3 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 3,0-3,2 g/t AuEq. Diese strategische Nähe erlaubt es Meridian (WKN: A3EUQY), die Ressourcen von "Santa Helena' potenziell über die zentralen Verarbeitungsanlagen des "Cabaçal'-Projekts zu verarbeiten, was die Kosten weiter senken sollte.

Quelle: Meridian Mining

Besonders bemerkenswert ist die massive Unterbewertung von Meridian Mining (WKN: A3EUQY) im Vergleich zu Mitbewerbern. Laut Unternehmenspräsentation liegt der Bewertungsmultiplikator von Meridian bei lediglich 0,12x NAV, während der Durchschnitt der Peergroup bei rund 0,5x NAV liegt.

Kursziel 2,- CAD! Das heißt über 330 % Kurspotenzial!

Auch die ersten Analysten sind von der Entwicklung begeistert. SCP Research zum Beispiel, ein führendes Analysehaus, bestätigt Meridian Mining (WKN: A3EUQY) mit einem klaren "Buy"-Rating mit Kursziel 2,- CAD pro Aktie - das entspricht einem Aufwärtspotenzial von über 330 % gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,46 CAD. Auch diese Bewertung basiert auf konservativen Annahmen, die den langfristigen Goldpreis von 2.000,- USD pro Unze zugrunde legen, und unterstreicht das enorme wirtschaftliche Potenzial des Unternehmens.

Quelle: https://bpd-space.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/scp/241120-scp-mno-drilling.pdf

Was den Analysten ebenfalls an Meridian (WKN: A3EUQY) gefällt, ist die einzigartige Kombination aus niedrigen Betriebskosten, einer günstigen Infrastruktur und der strategischen Lage in Brasilien, das für schnelle Genehmigungsverfahren bekannt ist. Gleichzeitig hebe sich das Projekt durch seine Flexibilitäthervor: Mit der Möglichkeit, Zink als zusätzlichen Verarbeitungszweig zu integrieren und durch frühzeitige Erträge aus der geplanten Produktion, wird das Projekt noch attraktiver. Besonders bemerkenswert ist die Aussicht auf Fördermengen von 140.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr in den ersten drei Jahren der Produktion, was die wirtschaftliche Tragfähigkeit unterstreicht.

Mit seinem Kursziel von 2,- CAD pro Aktie bietet Meridian Mining (WKN: A3EUQY) ein Aufwärtspotenzial von über 330 % - ein überzeugendes Argument für Investoren, die nach unterbewerteten Gelegenheiten im Rohstoffsektor suchen. Denn Meridian Mining (WKN: A3EUQY) steht für eine seltene Kombination aus erstklassigen Projekten, überzeugender Wirtschaftlichkeit und einer enormen Bewertungslücke, die bei einer "Re-Rating-Chance' enormes Potenzial birgt. Die aktuellen Entwicklungen machen das Unternehmen zu einem der spannendsten Akteure im globalen Rohstoffsektor, vor allem unter Beachtung der neuesten Bohrergebnisse!

Spektakuläre Bohrergebnisse untermauern massives Kurspotenzial!

Meridian Mining (WKN: A3EUQY) hebt die Kupfer-Gold-Exploration auf ein neues Niveau. Das "Santa Helena'-Projekt in Brasilien liefert erneut beeindruckende Ergebnisse, die das Potenzial dieser Lagerstätte untermauern. Mit einem bahnbrechenden Bohrloch, das 75,6 m mit 4,6 g/t Goldäquivalent durchschneidet - darunter hochgradige Abschnitte mit 9,4 m mit 8,7 g/t Goldäquivalent und 8,3 m mit 6,5 g/t Goldäquivalent- schreibt Meridian Bergbaugeschichte. Diese Ergebnisse stammen aus einem Bereich, der zuvor nur lückenhaft untersucht wurde und nun als Teil eines durchgehenden 1,4 km langen "VMS'-Horizonts bestätigt wurde.

Quelle: Meridian Mining

Die jüngsten Bohrergebnisse zeigen auch, dass die hochgradige Goldmineralisierung oberflächennah liegt, was das Potenzial für kostengünstigen Tagebau signifikant erhöht. Zudem liefern zentrale Teile des Vorkommens weitere spektakuläre Werte, darunter 13,1 m mit 6,6 g/t Goldäquivalent und 9,7 m mit 3,2 g/t Goldäquivalent, die die Qualität und Beständigkeit der Mineralisierung eindrucksvoll belegen.

Fazit: Jetzt handeln und profitieren!

Alle Zeichen stehen auf Wachstum: Steigende Nachfrage, sinkende Lagerbestände und ein globaler Fokus auf grüne Energie und technologische Innovationen schaffen die perfekten Bedingungen für eine Renaissance der Rohstoffmärkte. Kupfer, Gold und Silber stehen an der Spitze dieser Bewegung - und Unternehmen, die beide Metalle liefern, gehören zweifellos zu den großen Gewinnern der kommenden Jahre. Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich jetzt Ihren Platz in diesem Wachstumsmarkt. Denn die Morgendämmerung für Rohstoffe ist angebrochen - und mit diesem Gold-Kupfer-Juwel könnte Ihr Portfolio bald glänzen wie nie zuvor!

Mit der noch dieses Jahr bevorstehenden Veröffentlichung der ersten Ressourcenschätzung und einer Machbarkeitsstudie im ersten Quartal 2025 sollte Meridian Mining (WKN: A3EUQY) seinen Status als eines der vielversprechendsten Unternehmen im Rohstoffsektor nochmals massiv festigen. Der klar definierte Entwicklungsplan, die herausragenden Bohrergebnisse und das gigantische Kursziel machen die Aktie nahezu zu einem Pflichtkauf für Anleger, die auf der Suche nach der nächsten großen Chance sind.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Meridian Mining, SCP Equity Research, Wallstreet Online, eigener Research und eigene Berechnungen. Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 23. November 2024 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Meridian Mining, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Meridian Mining, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt, vom Unternehmen. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Meridian Mining im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Meridian Mining halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,GB00BR3SVZ18