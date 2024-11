Die Hensoldt AG zeigt sich aktuell in starker Verfassung an den Kapitalmärkten. Der Aktienkurs des Rüstungselektronikherstellers notiert bei 36,67 EUR und verzeichnet damit eine beachtliche Monatsentwicklung von plus 17,53 Prozent. Diese positive Kursdynamik wird durch die jüngsten Entwicklungen im Rüstungssektor gestützt - die Genehmigungen der Bundesregierung für Rüstungsexporte steuern auf einen neuen Rekordwert zu, wie am 18. November bekannt wurde.

Wichtige Termine stehen bevor

Für Anleger stehen zwei bedeutende Termine in der nahen Zukunft an: Am 3. Dezember präsentiert sich das Unternehmen auf der Goldman Sachs Industrials and Materials Conference, gefolgt vom Capital Markets Day am 12. Dezember. Die Marktkapitalisierung des Taufkirchener Unternehmens beläuft sich derzeit auf 4,2 Milliarden Euro.

