Rüstungsaktien gehören auch am Mittwoch zu den meistgehandelten in Deutschland. Fundamentaler Rückenwind kommt von einem streng geheimen Projekt der Bundeswehr, bei dem es um die künftige Überwachung der NATO-Ostflanke geht. Auch Airbus könnte dabei eine Rolle spielen, wird von Insidern in den Medien gemutmaßt. Das "Projekt Uranos" ist streng geheim. Nur grobkörnige Systemanforderungen wurden bisher bekannt. Selbst die Ausschreibung beteiligter Firmen geschieht nicht öffentlich. Es geht um die Ostflanke ...

