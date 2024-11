Die East Africa Metals Inc. verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an den Märkten. Am 22. November zeigte die Aktie einen deutlichen Aufwärtstrend mit einem Plus von 2,23 Prozent auf 0,0915 Euro. Das Mineralexplorationsunternehmen, das derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,9 Millionen Euro aufweist, veröffentlichte zudem kürzlich die Ergebnisse für das zweite Quartal bis zum 30. September 2024.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 0,0895 Euro, wobei das Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr einen negativen Cash-Flow von 0,7 Millionen Euro verzeichnet. Mit einer Gesamtzahl von 215,4 Millionen Aktien bleibt das Unternehmen weiterhin aktiv in seinen Explorationsaktivitäten in Äthiopien und Tansania.

