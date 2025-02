Die kanadische Bergbaugesellschaft East Africa Metals verzeichnete am 13. Februar 2025 einen markanten Kursrückgang an den Börsen. Das Unternehmen, das sich auf die Exploration von Edel- und Basismetallen in Ostafrika konzentriert, weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 15,1 Millionen Euro auf. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 0,076 Euro, wobei die Aktie im vergangenen Monat ein Plus von 10,14 Prozent verzeichnen konnte.

Quartalsergebnisse in Sicht

Die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse 2025 steht am 26. Februar bevor. Mit 214,6 Millionen ausstehenden Aktien und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von -24,33 zeigt das Unternehmen weiterhin die typischen Kennzahlen eines Explorationsunternehmens in der Entwicklungsphase.

Anzeige

East Africa Metals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue East Africa Metals-Analyse vom 16. Februar liefert die Antwort:

Die neusten East Africa Metals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für East Africa Metals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

East Africa Metals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...