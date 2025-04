Mineralexplorationsunternehmen verzeichnet dramatischen Kursverfall mit 19,51% Monatsverlust vor der anstehenden Hauptversammlung bei schwierigen Finanzkennzahlen.

Die East Africa Metals Aktie hat am 10. April 2025 mit 0,07 Euro ihr 52-Wochen-Tief erreicht. Der Kurs des kanadischen Mineralexplorationsunternehmens fiel heute um weitere 3,55 Prozent und setzt damit seinen negativen Trend der vergangenen Wochen fort. Besonders alarmierend erscheint die Monatsperformance mit einem deutlichen Minus von 19,51 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das sich auf Gold-, Kupfer-, Silber- und Zinkvorkommen in Äthiopien und Tansania konzentriert, beträgt aktuell rund 24,81 Millionen Euro.

Bevorstehende Jahreshauptversammlung unter schwierigen Vorzeichen

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei East Africa Metals ?

Am 17. April 2025 steht die Jahreshauptversammlung von East Africa Metals an, die nun unter dem Eindruck der anhaltenden Kursschwäche stattfinden wird. Das Explorationsunternehmen kämpft nicht nur mit einem schwachen Aktienkurs, sondern auch mit finanziellen Herausforderungen. Die jüngsten Kennzahlen aus 2024 zeigen einen negativen Cash-Flow von 0,7 Millionen Euro und einen Fehlbetrag von 3,1 Millionen Euro. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei -4,75, was die aktuelle wirtschaftliche Situation des Unternehmens widerspiegelt. Trotz der hochgradigen Projekte in Äthiopien, darunter das Adyabo-Projekt, das Harvest-Projekt und das Da Tambuk-Projekt, scheint das Vertrauen der Investoren in die Entwicklungsperspektiven des Unternehmens derzeit stark eingeschränkt zu sein.

