Die MPC Capital AG zeigt sich kurz vor ihrer Teilnahme am Deutsche Börse Equity Forum in starker Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 5,60 EUR verzeichnet das Hamburger Finanzdienstleistungsunternehmen eine beachtliche Monatsentwicklung von +13,59 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 187,4 Millionen EUR, wobei die Gesellschaft im laufenden Jahr bereits eine Dividende von 0,27 EUR je Aktie an ihre Aktionäre ausgeschüttet hat.

Positive Jahresbilanz

Im Jahresvergleich präsentiert sich die Aktie besonders stark mit einem Zuwachs von 81,82 Prozent. Der Titel notiert aktuell 50,36 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch lediglich 2,68 Prozent fehlen.

