Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MPC Capital AG: Wechsel des Mehrheitsaktionärs Thalvora Holdings GmbH erwirbt 74,09% der Aktien der MPC Capital AG zum Preis von EUR 7,00 je Aktie

Volle Unterstützung der geschärften Strategie von MPC Capital

Börsennotiz soll bestehen bleiben (kein "Taking Private")

Veränderungen im Aufsichtsrat; Ulf Holländer soll Aufsichtsratsvorsitzender werden Hamburg, 12. Dezember 2024 - Der Investment und Asset Manager MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital" oder "Gesellschaft", Deutsche Börse SCALE, ISIN DE000A1TNWJ4) teilt mit, dass die Mehrheitsgesellschafterin der MPC Capital, die MPC Münchmeyer Petersen & Co. GmbH und ihre Gesellschafter ("MPC Holding"), ihre Aktien an der Gesellschaft an die Thalvora Holdings GmbH veräußert. Die Thalvora Holdings GmbH ist eine Tochtergesellschaft der an der NASDAQ börsennotierten Castor Maritime Inc., die von dem griechischen Unternehmer Petros Panagiotidis geführt wird. Die Transaktion umfasst 74,09% der MPC Capital-Aktien zu einem Preis von EUR 7,00 je Aktie. Das Closing soll noch im Dezember 2024 stattfinden. MPC Capital hat mit seinem neuen Investor eine Vereinbarung geschlossen, die das Wachstum des Unternehmens bei der Entwicklung und dem Management von Investment-Lösungen in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure vorantreiben soll. Die Vereinbarung spiegelt die volle Unterstützung des neuen Ankerinvestors zur derzeitigen operativen Aufstellung und strategischen Ausrichtung von MPC Capital mit Sitz in Hamburg wider. Neben den strategischen und organisatorischen Aspekten beinhaltet die Vereinbarung weitere wichtige Grundsätze, wie etwa die Fortführung und Stärkung der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse. Mit dem Vollzug der Transaktion werden der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Axel Schroeder und das Aufsichtsratsmitglied Joachim Ludwig ihre Mandate niederlegen. Gemäß § 104 AktG wird der Vorstand der Gesellschaft einen Antrag auf gerichtliche Bestellung von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern stellen. Diese Bestellungen werden bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft befristet sein. Der Vorstand wird dem Gericht Herrn Petros Panagiotidis sowie Herrn Petros Zavakopoulos zur Bestellung in den Aufsichtsrat vorschlagen. Ulf Holländer bleibt auch nach der Transaktion Mitglied des Aufsichtsrats. Es ist beabsichtigt, dass er die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden übernimmt, sobald sich der Aufsichtsrat konstituiert hat. Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



